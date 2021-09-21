Роман Нагучев: Следующим тренером «Спартака» будет Станислав Черчесов

«Вот увидите, следующим тренером “Спартака” будет Станислав Черчесов. И придёт он со своим человеком на пост спортивного директора», — заявил Нагучев в telegram-канале.

Напомним, Черчесов был отправлен в отставку с поста наставника сборной России в июле 2021 года после неудовлетворительного выступления национальной команды на чемпионате Европы.