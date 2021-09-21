Роман Нагучев: Следующим тренером «Спартака» будет Станислав Черчесов
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев не сомневается, что следующим главным тренером «Спартака» станет Станислав Черчесов.
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Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев не сомневается, что следующим главным тренером «Спартака» станет Станислав Черчесов.
«Вот увидите, следующим тренером “Спартака” будет Станислав Черчесов. И придёт он со своим человеком на пост спортивного директора», — заявил Нагучев в telegram-канале.
Напомним, Черчесов был отправлен в отставку с поста наставника сборной России в июле 2021 года после неудовлетворительного выступления национальной команды на чемпионате Европы.