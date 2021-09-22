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16:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии

Тренер волгоградского «Ротора», экс-игрок сборной России Дмитрий Хохлов подал иск на американскую компанию Facebook в Солнцевский районный суд Москвы. Об этом сообщает издание «Октагон».

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Источник: РИА "Новости"
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Специалист остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, и в результате он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Instagram, ни Facebook. Он потребовал поменять алгоритмы соцсетей, а также намерен получить компенсацию за моральный вред.

Хохол — уничижительное или оскорбительное, иногда шутливое прозвище украинцев. Значение «украинец», «малоросс» для термина «хохол» также записано в Толковом словаре Даля.

С 2015 года Facebook стал активно блокировать аккаунты русскоязычных пользователей, употребляющих в записях слово «хохол». Администрация соцсети пришла к выводу, что оно сопоставимо с неполиткорректным «ниггер».

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