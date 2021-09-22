Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии

Специалист остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, и в результате он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Instagram, ни Facebook. Он потребовал поменять алгоритмы соцсетей, а также намерен получить компенсацию за моральный вред.