«Я не люблю судей. А кто их любит?» Как Слуцкий воюет с арбитрами

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий снова наезжает на судей — после матча с «Зенитом» заявил, что удаливший его арбитр Сергей Иванов профнепригоден: «Даже матчи, которые мы выигрывали, он всегда судил безобразно. Я бы с удовольствием отвёл судью Иванова. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом».

Об уровне судейства Леонид Викторович говорил и раньше, но в последнее время он ругается чаще, чем когда-либо: только за этот год высказывался уже семь раз.

Вспоминаем предыдущие случаи.

ЦСКА — «Кубань». 29 апреля 2015 года

ЦСКА проиграл в полуфинале Кубка России, пропустив единственный гол, и Слуцкий сказал, что в этом была «явная ошибка судьи»: «Второй год подряд мы с этим сталкиваемся на стадии полуфинала. Никто не знает, как бы сложилась игра, если бы не был засчитан этот гол».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bcd89dc5037c9d3a7f28" data-vnd="bcd89dc5037c9d3a7f28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bcd89dc5037c9d3a7f28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Итоги сезона в РПЛ. Май 2016 года

Слуцкий, будучи главным тренером ЦСКА, назвал судейство в сезоне-2015/2016 плохим: «Бывает, арбитр ошибается, ты воспринимаешь это эмоционально, но нет ощущения планомерности. Тебе не кажется, что выполняется какой-то заказ. А иногда прямо вот понимаешь, что команду взяли за горло. И ничего не можешь сделать».

«Детский вопрос». 9 июня 2016 года

Слуцкий не очень удачно пошутил, отвечая на вопросы детей: сказал, что судей можно бить, «по крайней мере, если это российский арбитр». В конце добавил, что делать так, конечно, не нужно — «можно грушу помолотить».



Судьи шутку не оценили и обратились к Виталию Мутко с просьбой наказать Слуцкого за неподобающие высказывания. Комитет по этике открыл дело, но добиться ничего так и не смог — тренер уехал работать в Англию.

«Витесс» — «Базель». 16 августа 2019 года

«Витесс» проиграл в Лиге Европы, оставшись в меньшинстве на 26-й минуте, и Слуцкий обвинил в этом арбитра: «Результат матча связан с ошибкой судьи. Злюсь из-за его неправильного решения».

«Витесс» — ПСВ. 8 апреля 2019 года

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий раскритиковал работу судьи Сердара Гёзюбююка, который назначил два пенальти в ворота «Витесса», а в конце оставил команду в меньшинстве.



«Услышьте меня. Пожалуйста, защитите нас от Гёзюбююка, потому что он для меня худший судья в мире. Или, может быть, у него есть личная неприязнь ко мне. Может быть, он не любит толстых людей или лысых. Я не знаю. Я спросил судью, почему он не посмотрел момент. Он ответил, что всё видел. Это значит, что он высокомерный и эгоистичный. И нехороший арбитр. Он думает, что он бог и что 21 тысяча болельщиков приходит посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр».



Слуцкого услышали — и дисквалифицировали на один матч.

Интервью «КраСаве». 10 апреля 2020 года

В разговоре с Евгением Савиным Слуцкий признался, что его неприятно удивляет уровень судейства в РПЛ: «Я думал, что многое поменялось, VAR работает на каждой игре. Но в двух матчах из трёх мы получали красные карточки за вторые жёлтые. Судьи всё-таки нашли обход».

«Рубин» — «Локомотив». 11 августа 2020 года

Слуцкого удалили в перерыве встречи за разговоры с арбитром, после чего тренер вспыхнул: «Я хочу привлечь внимание к проблеме арбитров дополнительно: чтобы это было не только с участием больших клубов вроде “Спартака”, ЦСКА и “Зенита”, мы тоже хотим играть в футбол! Мы тоже хотим, чтобы нам объясняли. Мы хотим объективного судейства. Не хочу, чтобы очевиднейшие решения арбитров влияли на настроение болельщиков и на ту огромную работу, которую проделывает весь наш клуб».



А ещё сказал, что арбитра Сергея Иванова нужно дисквалифицировать: «Если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было».

«СКА-Хабаровск» — «Рубин». 4 ноября 2020 года

Главный тренер «Рубина» раскритиковал арбитра матча за непоказанную красную карточку нападающему СКА Владиславу Брагину за удар локтём в лицо полузащитнику Дарко Йевтичу, после которого тот потерял сознание. «По версии арбитра, игрок, наверное, должен был умереть на футбольном поле, чтобы соперник заслужил удаление», — заявил Слуцкий.

«Рубин» — «Химки». 19 марта 2021 года

Тогда Слуцкий получил жёлтую карточку за вопрос судье, а после сказал, что арбитры «только злят людей»: «Когда я спросил арбитра, почему он один эпизод смотрит, а другой не смотрит, то получил жёлтую карточку. Причём спрашивал я, на мой взгляд, в максимально корректной форме. У нас нет, к сожалению, коммуникации с арбитрами, они не могут выстраивать отношения, они только злят людей. Любой иностранный арбитр мило бы улыбнулся и сказал, что в перерыве объяснит момент. У нас уже за сто метров бежит с протянутой жёлтой карточкой, а потом они говорят, что нет коммуникации. Конечно, её нет, потому что практически все тренеры считают, что судьи точно с ними не в одном окопе».

«Коммент. Шоу». 26 марта 2021 года

Я не люблю судей. А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты. Они сами делают так. Леонид Слуцкий российский футбольный тренер

«Урал» — «Рубин». 18 апреля 2021 года

Казанский клуб выиграл в Екатеринбурге, но судейством остался недоволен — назвал его «нижайшим»: «Дело даже не в пенальти и удалении нашего игрока. Моменты трактовались по-разному. Пропускались нарушения правил. На мой взгляд, Артём Любимов не готов судить матчи Премьер-Лиги».

«Рубин» — «Динамо». 1 мая 2021 года

Слуцкий воздержался от комментариев по судейству, объяснив это тем, что он «постоянно перегибает палку». Но добавил, что уже не раз высказывал своё мнение и каждый раз убеждался в своей правоте.

«Рубин» — «Ротор». 22 мая 2021 года

После матча Слуцкий заявил, что арбитр Виталий Мешков отказался пожать ему руку и «демонстративно отвернулся в другую сторону». Главный тренер «Рубина» тогда предположил, что арбитры обиделись на его слова про обслуживающий персонал, и объяснил, что никого не хотел этим обидеть.



«Много раз слышал фразу: “Матч обслуживает бригада арбитров…”. Именно “обслуживает”. Я разве открыл Америку, что судьи —обслуживающий персонал? — сказал Слуцкий — Из-за этого Мешков открыто не жмёт мне руку, отворачивается от меня, хотя мы работаем в одной отрасли. Не всех людей из футбольной сферы я люблю, но обязан относиться к ним с уважением. И я не проявил неуважения, когда говорил про судей. Лишь говорил об их статусе, самоидентификации, я никого не оскорблял, в том числе и Вилкова. Я приводил аргументы со статистикой, никогда при этом не говорил, что они не умеют судить. Не говорил, что наши судьи не владеют методикой. Тогда к чему эти обиды? Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит».



Мешков тогда отвечать не стал — вместо него выступил Хачатурянц, сказав, что такое поведение арбитра «верх непрофессионализма».

DASH PODCAST. 17 июля 2021 года

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Слуцкий в подкасте Даши Исаевой сказал, что о работе судей он высказывается осознанно: «Я один из самых опытных тренеров в РПЛ прямо сейчас (у меня почти 600 матчей, есть какие-то достижения), поэтому считаю, что не должен молчать о теме, о которой все говорят и которую внутри понимают. Я никогда, ни разу не говорил об уровне арбитров — только о системных вещах, которые нужно поменять. Квалификация наших судей достаточно высокая, но иногда к ней примешиваются какие-то дополнительные факторы».



Кроме того, Леонид Викторович поделился историей, как одним действием чуть-чуть сломать систему: «Весь прошлый сезон мы после каждой игры отправляли в ЭСК все спорные эпизоды. Нам постоянно приходило решение, что арбитр поступил верно. Дальше мы стали просить расшифровку: а там 4:3 в пользу судьи, плюс высокая оценка инспектора. Семь человек решают, что ошибки не было. Дальше мы попытались выяснить, кто всегда голосует “за”, и оказалось, что 3 — это иностранцы, а 4 — это наши эксперты. Когда в ЭСК поменяли состав комиссии, и иностранных представителей стало четыре, а россиян — трое, мы продолжили подавать на расшифровку решения комиссии. Стало приходить 4:3 в нашу пользу, а через две недели — 7:0. Трое оставшихся поняли, что смысла бороться нет. И инспектор уже начинает объективнее оценивать работу арбитров».



И последнее — Слуцкий сказал, что «его критика — конструктивна».