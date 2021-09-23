«Я не люблю судей. А кто их любит?» Как Слуцкий воюет с арбитрами
Только за этот год тренер «Рубина» высказывался семь раз.
Только за этот год тренер «Рубина» высказывался семь раз.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий снова наезжает на судей — после матча с «Зенитом» заявил, что удаливший его арбитр Сергей Иванов профнепригоден: «Даже матчи, которые мы выигрывали, он всегда судил безобразно. Я бы с удовольствием отвёл судью Иванова. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом».
Об уровне судейства Леонид Викторович говорил и раньше, но в последнее время он ругается чаще, чем когда-либо: только за этот год высказывался уже семь раз.
Вспоминаем предыдущие случаи.
ЦСКА проиграл в полуфинале Кубка России, пропустив единственный гол, и Слуцкий сказал, что в этом была «явная ошибка судьи»: «Второй год подряд мы с этим сталкиваемся на стадии полуфинала. Никто не знает, как бы сложилась игра, если бы не был засчитан этот гол».
Слуцкий, будучи главным тренером ЦСКА, назвал судейство в сезоне-2015/2016 плохим: «Бывает, арбитр ошибается, ты воспринимаешь это эмоционально, но нет ощущения планомерности. Тебе не кажется, что выполняется какой-то заказ. А иногда прямо вот понимаешь, что команду взяли за горло. И ничего не можешь сделать».
Слуцкий не очень удачно пошутил, отвечая на вопросы детей: сказал, что судей можно бить, «по крайней мере, если это российский арбитр». В конце добавил, что делать так, конечно, не нужно — «можно грушу помолотить».
Судьи шутку не оценили и обратились к Виталию Мутко с просьбой наказать Слуцкого за неподобающие высказывания. Комитет по этике открыл дело, но добиться ничего так и не смог — тренер уехал работать в Англию.
«Витесс» проиграл в Лиге Европы, оставшись в меньшинстве на 26-й минуте, и Слуцкий обвинил в этом арбитра: «Результат матча связан с ошибкой судьи. Злюсь из-за его неправильного решения».
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий раскритиковал работу судьи Сердара Гёзюбююка, который назначил два пенальти в ворота «Витесса», а в конце оставил команду в меньшинстве.
«Услышьте меня. Пожалуйста, защитите нас от Гёзюбююка, потому что он для меня худший судья в мире. Или, может быть, у него есть личная неприязнь ко мне. Может быть, он не любит толстых людей или лысых. Я не знаю. Я спросил судью, почему он не посмотрел момент. Он ответил, что всё видел. Это значит, что он высокомерный и эгоистичный. И нехороший арбитр. Он думает, что он бог и что 21 тысяча болельщиков приходит посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр».
Слуцкого услышали — и дисквалифицировали на один матч.
В разговоре с Евгением Савиным Слуцкий признался, что его неприятно удивляет уровень судейства в РПЛ: «Я думал, что многое поменялось, VAR работает на каждой игре. Но в двух матчах из трёх мы получали красные карточки за вторые жёлтые. Судьи всё-таки нашли обход».
Слуцкого удалили в перерыве встречи за разговоры с арбитром, после чего тренер вспыхнул: «Я хочу привлечь внимание к проблеме арбитров дополнительно: чтобы это было не только с участием больших клубов вроде “Спартака”, ЦСКА и “Зенита”, мы тоже хотим играть в футбол! Мы тоже хотим, чтобы нам объясняли. Мы хотим объективного судейства. Не хочу, чтобы очевиднейшие решения арбитров влияли на настроение болельщиков и на ту огромную работу, которую проделывает весь наш клуб».
А ещё сказал, что арбитра Сергея Иванова нужно дисквалифицировать: «Если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было».
Главный тренер «Рубина» раскритиковал арбитра матча за непоказанную красную карточку нападающему СКА Владиславу Брагину за удар локтём в лицо полузащитнику Дарко Йевтичу, после которого тот потерял сознание. «По версии арбитра, игрок, наверное, должен был умереть на футбольном поле, чтобы соперник заслужил удаление», — заявил Слуцкий.
Тогда Слуцкий получил жёлтую карточку за вопрос судье, а после сказал, что арбитры «только злят людей»: «Когда я спросил арбитра, почему он один эпизод смотрит, а другой не смотрит, то получил жёлтую карточку. Причём спрашивал я, на мой взгляд, в максимально корректной форме. У нас нет, к сожалению, коммуникации с арбитрами, они не могут выстраивать отношения, они только злят людей. Любой иностранный арбитр мило бы улыбнулся и сказал, что в перерыве объяснит момент. У нас уже за сто метров бежит с протянутой жёлтой карточкой, а потом они говорят, что нет коммуникации. Конечно, её нет, потому что практически все тренеры считают, что судьи точно с ними не в одном окопе».
Я не люблю судей. А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты. Они сами делают так.
Казанский клуб выиграл в Екатеринбурге, но судейством остался недоволен — назвал его «нижайшим»: «Дело даже не в пенальти и удалении нашего игрока. Моменты трактовались по-разному. Пропускались нарушения правил. На мой взгляд, Артём Любимов не готов судить матчи Премьер-Лиги».
Слуцкий воздержался от комментариев по судейству, объяснив это тем, что он «постоянно перегибает палку». Но добавил, что уже не раз высказывал своё мнение и каждый раз убеждался в своей правоте.
После матча Слуцкий заявил, что арбитр Виталий Мешков отказался пожать ему руку и «демонстративно отвернулся в другую сторону». Главный тренер «Рубина» тогда предположил, что арбитры обиделись на его слова про обслуживающий персонал, и объяснил, что никого не хотел этим обидеть.
«Много раз слышал фразу: “Матч обслуживает бригада арбитров…”. Именно “обслуживает”. Я разве открыл Америку, что судьи —обслуживающий персонал? — сказал Слуцкий — Из-за этого Мешков открыто не жмёт мне руку, отворачивается от меня, хотя мы работаем в одной отрасли. Не всех людей из футбольной сферы я люблю, но обязан относиться к ним с уважением. И я не проявил неуважения, когда говорил про судей. Лишь говорил об их статусе, самоидентификации, я никого не оскорблял, в том числе и Вилкова. Я приводил аргументы со статистикой, никогда при этом не говорил, что они не умеют судить. Не говорил, что наши судьи не владеют методикой. Тогда к чему эти обиды? Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит».
Мешков тогда отвечать не стал — вместо него выступил Хачатурянц, сказав, что такое поведение арбитра «верх непрофессионализма».
Слуцкий в подкасте Даши Исаевой сказал, что о работе судей он высказывается осознанно: «Я один из самых опытных тренеров в РПЛ прямо сейчас (у меня почти 600 матчей, есть какие-то достижения), поэтому считаю, что не должен молчать о теме, о которой все говорят и которую внутри понимают. Я никогда, ни разу не говорил об уровне арбитров — только о системных вещах, которые нужно поменять. Квалификация наших судей достаточно высокая, но иногда к ней примешиваются какие-то дополнительные факторы».
Кроме того, Леонид Викторович поделился историей, как одним действием чуть-чуть сломать систему: «Весь прошлый сезон мы после каждой игры отправляли в ЭСК все спорные эпизоды. Нам постоянно приходило решение, что арбитр поступил верно. Дальше мы стали просить расшифровку: а там 4:3 в пользу судьи, плюс высокая оценка инспектора. Семь человек решают, что ошибки не было. Дальше мы попытались выяснить, кто всегда голосует “за”, и оказалось, что 3 — это иностранцы, а 4 — это наши эксперты. Когда в ЭСК поменяли состав комиссии, и иностранных представителей стало четыре, а россиян — трое, мы продолжили подавать на расшифровку решения комиссии. Стало приходить 4:3 в нашу пользу, а через две недели — 7:0. Трое оставшихся поняли, что смысла бороться нет. И инспектор уже начинает объективнее оценивать работу арбитров».
И последнее — Слуцкий сказал, что «его критика — конструктивна».
Полина Куимова