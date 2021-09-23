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16:38 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко дисквалифицирован на две игры за оскорбление судьи в матче против «Ахмата»

Для тренера «Краснодара» установлен испытательный срок в два года.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых условно, за оскорбление официального лица встречи. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении официальных лиц матча седьмого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (2:0). Орган принял решение дисквалифицировать тренера на три матча, один из которых условно, а также оштрафовать на 250 тыс. рублей.

Также КДК РФС принял решение установить для Гончаренко два года испытательного срока.

Ахмат
0:2
Первый тайм: 0:2
Краснодар
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