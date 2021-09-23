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18:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Витор Перейра стал новым руководителем департамента судейства РФС

РФС на своем официальном сайте объявил о назначении Витора Мелу Перейры на пост руководителя департамента судейства.

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Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение между португальским специалистом и РФС рассчитано на два сезона.

На этом посту Перейра сменил Виктора Кашшаи, об уходе которого стало известно 13 сентября.

64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ 1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е. В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, руководил судейством в Португалии, Греции и Чехии.

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