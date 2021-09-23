Бразильский новичок «Зенита» рассказал о впечатлениях о России

24-летний новичок сине-бело-голубых отметил, что ему тяжело из-за языкового барьера. «Я не очень понимаю русский язык, могу сказать только что-то на английском. Надеюсь, что скоро научусь говорить по-русски», — признался Клаудиньо.

Читайте также Как регионы помогают людям заниматься спортом

Клаудиньо также заявил, что боится предстоящих холодов. «Они еще не начались, а я уже чувствую», — делится бразилец своими впечатлениями.

Кладуиньо завоевал золото Игр в Токио. 13 августа уже после победы на Олимпиаде игрок подписал контракт с «Зенитом».