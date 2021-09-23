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21:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Бразильский новичок «Зенита» рассказал о впечатлениях о России

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о том, как проходит его адаптация к российским реалиям. Об этом сообщает Yahoo! Esportes.

Зенит
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Источник: Reuters

24-летний новичок сине-бело-голубых отметил, что ему тяжело из-за языкового барьера. «Я не очень понимаю русский язык, могу сказать только что-то на английском. Надеюсь, что скоро научусь говорить по-русски», — признался Клаудиньо.

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Клаудиньо также заявил, что боится предстоящих холодов. «Они еще не начались, а я уже чувствую», — делится бразилец своими впечатлениями.

Кладуиньо завоевал золото Игр в Токио. 13 августа уже после победы на Олимпиаде игрок подписал контракт с «Зенитом».

Клаудиньо — воспитанник академии «Сантоса». В большом футболе он дебютировал в 2015 году. Первым клубом в профессиональной карьере бразильца стал «Коринтианс». До перехода в «Зенит» он выступал за «Ред Булл Брагантино».

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