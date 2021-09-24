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12:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» похож на «Спартак». Только не удивляйтесь. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о преображении нашего чемпиона.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Возможно, это покажется смешным, но сегодняшний «Зенит» больше всего похож на «Спартак».

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На тот, что мы видели летом на предсезонном турнире. С удивительной легкостью, куражом и заметным удовольствием от своей игры в атаке. Когда Соболев летал, Джикия забивал, Зобнин нагнетал и остальные выглядели им под стать — те, кто приехал с Евро-2020. И если та виторианская ажурность так быстро исчезла, поневоле задаешься вопросом о сине-бело-голубых: что это было в матче с «Рубином» и чуть ранее во встрече с «Челси»?

Клуб, который из-за травм лишился лидеров в каждой линии (Ловрена, Караваева, Оздоева, Азмуна), который, как нам говорят, да мы сами и это видим, не укомплектован, проходится по Слуцкому и Ко катком и едва ли не на равных бьется в Лондоне с официально лучшим коллективом в Европе.

Качественный рывок? Всплеск? Принципиально новый «Зенит»? Пока не известно.

Игровые подъемы у петербуржцев случались и раньше. Однако таких комплиментов, как на прошлой неделе, команда Семака еще не получала.

Что очевидно:

— отменное состояние абсолютно всей средней линии и подтянувшегося к ней Дзюбы. Люди купируют огрехи партнеров так, что ты даже не замечаешь, если кто-то хуже. Бразильцы не только на пике формы, но еще и на кураже. И, конечно, Кузяев, выполняющий невероятный объем черновой работы;.

— импульс для роста дал успешный по качеству футбола матч против «Челси». Он однозначно переоценивается — потому что мы ждали других, более зажатых, действий со стороны россиян и более крупного счета в пользу хозяева. Но все равно удовлетворение от игры в первой встрече Лиги чемпионов должно было настигнуть всех зенитовцев. И возникнуть новая командная «химия», которую с учетом в составе бразильцев и Барриоса впору называть карнавальной — поскольку сине-бело-голубые сейчас явно на южноамериканской волне. И единой причины, объясняющей происходящее, просто нет. Это как картина маслом, когда один мазок ложится на другой — а в итоге выходит шедевр.

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Можно говорить, что «Зенит», становящийся все заметнее латиноамериканским, движется в том же направлении, что и «Шахтер» или ЦСКА-2005. Это будет справедливо. Апокриф или нет, но в футбольном мире рассказывают, как некоторое время назад Валерий Газзаев рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера «Динамо». И на переговоры тренер принес с собой шорт-лист новичков — под большие задачи. Фамилии фигурировали бразильские. То есть направление «Зенита» — именно то, куда смотрят самые обеспеченные клубы постсоветского пространства.

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Но это стратегическая история. А если говорить о текущем моменте, надо еще раз сказать о противовесе. Питерцы выдали матч намного выше ожиданий в Англии, а в Казани — такой, какие «Спартак» на летнем турнире. Когда соперники находились далеко от оптимальных кондиций.

Деспот сейчас не в лучшем состоянии, как и Хвича. А у Кварацхелии эта проблема накладывается на другую — грузин стал понятен для оппонентов. Народ уже знает, как ему противостоять. Хавбеку надо искать новые ходы — но их пока нет. А когда лидеры «Рубина» не в форме, то и вся команда — тоже.

Противовес. Так выглядел и «Спартак». Все совпало. Все получается.

Самый сложный и спорный сейчас тезис о «Зените» — состав не укомплектован. Гвардиола в свое время отметал идею о двух равноценных, считая, что сезон можно успешно проходить, имея 15−16 человек основы. Семак мыслит иначе — с учетом травм и отсутствия конкуренции на нескольких позициях он, наверное, прав. Но все равно говорить о недоукомплектованности чемпиона сложно.

На пике ли «Зенит»? Кажется, да. Прибавить можно — но речь нужно вести не столько о потенциале командной игры, сколько об индивидуальном росте.

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Тот же Кузяев — здесь и сейчас один из лучших в РПЛ — никогда не работает в одно касание, что замедляет футбол «Зенита». Далер редко действует в динамике, это давняя проблема, но ее, наверное, можно решить.

Мостовой, который после ковида никак не обретет ту форму, которая у него была перед Евро. На поле появляется редко, пока не забивал — а несколько месяцев назад казалось, что Андрей способен претендовать на место в стартовом составе сборной.

Но главный вопрос все же другой — как долго, с учетом приближающейся паузы на матчи отбора ЧМ-2022, «Зенит» может держать эту физическую готовность? Питерцы и «Динамо» очевидно пока лучшие в премьер-лиге по интенсивности. Отставание же остальных только усиливает контрастность.

20 октября «Зенит» примет «Ювентус». 24-го — «Спартак». 29-го — «Динамо». Именно эти десять дней станут определяющими. Либо мы скажем, что нынешний голевой карнавал был чудесным всплеском. Либо признаем, что чемпион стал намного сильнее. Без пафоса и призывов поднять паруса.

Но в любом случае пока «Зенит» очень хорош.

Автор: Илья Казаков

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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