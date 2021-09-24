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12:04 (мск), источник: Газета.Ру

Орлов: Уважаем мнение Путина, но я против лимита

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что в российском футболе нужно оставить лимит на легионеров.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Я, как и Карпин, выступаю против лимита на легионеров. Мы с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин прав. Он что, после выступления Путина должен был сказать, что теперь против лимита?» — заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

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