Орлов: Уважаем мнение Путина, но я против лимита

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«Я, как и Карпин, выступаю против лимита на легионеров. Мы с уважением относимся к мнению Путина, но Карпин прав. Он что, после выступления Путина должен был сказать, что теперь против лимита?» — заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.