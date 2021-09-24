КДК РФС объявил наказание Слуцкого по итогам матча «Рубин» — «Зенит»

«Я не люблю судей. А кто их любит?» Как Слуцкий воюет с арбитрами

«В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата — оштрафовать главного тренера ФК “Рубин” Слуцкого Л. В. на 20 000 рублей.



В соответствии со статьёй 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК “Рубин” Слуцкого Л. В. на 30 000 рублей.



В соответствии со статьёй 16 Дисциплинарного регламента РФС — не применять к главному тренеру ФК “Рубин” Слуцкому Л. В. дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической», — приводит текст решения Контрольно-дисциплинарного комитета официальный сайт РФС.