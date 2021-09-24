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15:19 (мск), источник: Чемпионат.com

КДК РФС объявил наказание Слуцкого по итогам матча «Рубин» — «Зенит»

КДК РФС объявил решения в отношении главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

Рубин
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи Слуцкий получил красную карточку, а после матча назвал главного арбитра Сергея Иванова профнепригодным.

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«В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата — оштрафовать главного тренера ФК “Рубин” Слуцкого Л. В. на 20 000 рублей.

В соответствии со статьёй 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК “Рубин” Слуцкого Л. В. на 30 000 рублей.

В соответствии со статьёй 16 Дисциплинарного регламента РФС — не применять к главному тренеру ФК “Рубин” Слуцкому Л. В. дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической», — приводит текст решения Контрольно-дисциплинарного комитета официальный сайт РФС.

Рубин
1:3
Первый тайм: 0:3
Зенит
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