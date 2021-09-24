Василий Уткин прокомментировал плохой старт сезона ФК «Ростов»
Он назвал главного тренера команды Юрия Семина отдельной от команды субстанцией.
Он назвал главного тренера команды Юрия Семина отдельной от команды субстанцией.
Известный спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин прокомментировал плохой старт сезона футбольного клуба «Ростов». Заявление было сделано в программе «Футбольный клуб». В частности, он отметил, что «жёлто-синие» проиграли кубковый матч песчанокопской «Чайке» со счётом 1:0.
«После игры болельщики “Ростова” страшным образом ругались на свою команду, а футболисты объяснялись, что они играют не за бабки. А, спрашивается, за что? И что в этом предосудительного — получать за свой труд какие-то неплохие деньги?», — удивился эксперт.
Василий Уткин также подчеркнул, что между главным тренером Юрием Сёминым и командой нет связи.
«Мы все равно видим замечательные фотографии, сопровождаемые только доброжелательными комментариями, на которых новый тренер “Ростова” Юрий Семин ловит рыбу, сидит в ресторане, гуляет по улицам. В общем, дело не в том, что Юрий Семин плохой, а в том, что он — совершенно отдельная от команды субстанция, как, собственно говоря, было и в “Локомотиве”, — считает Василий Уткин. Он также задался вопросом, будет ли работать специалист в команде в конце футбольного сезона.
Напомним, что с начала сезона ФК «Ростов» выиграл только один раз — в матче против «Нижнего Новгорода». «Жёлто-синие» занимают 14 из 16 строчку турнирной таблицы.