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13:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Василий Уткин прокомментировал плохой старт сезона ФК «Ростов»

Он назвал главного тренера команды Юрия Семина отдельной от команды субстанцией.

Ростов
ЧайкаПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Известный спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин прокомментировал плохой старт сезона футбольного клуба «Ростов». Заявление было сделано в программе «Футбольный клуб». В частности, он отметил, что «жёлто-синие» проиграли кубковый матч песчанокопской «Чайке» со счётом 1:0.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 9, 26.09.2021, 16:30

Ростов-Ахмат-

«После игры болельщики “Ростова” страшным образом ругались на свою команду, а футболисты объяснялись, что они играют не за бабки. А, спрашивается, за что? И что в этом предосудительного — получать за свой труд какие-то неплохие деньги?», — удивился эксперт.

Василий Уткин также подчеркнул, что между главным тренером Юрием Сёминым и командой нет связи.

«Мы все равно видим замечательные фотографии, сопровождаемые только доброжелательными комментариями, на которых новый тренер “Ростова” Юрий Семин ловит рыбу, сидит в ресторане, гуляет по улицам. В общем, дело не в том, что Юрий Семин плохой, а в том, что он — совершенно отдельная от команды субстанция, как, собственно говоря, было и в “Локомотиве”, — считает Василий Уткин. Он также задался вопросом, будет ли работать специалист в команде в конце футбольного сезона.

Напомним, что с начала сезона ФК «Ростов» выиграл только один раз — в матче против «Нижнего Новгорода». «Жёлто-синие» занимают 14 из 16 строчку турнирной таблицы.

Чайка
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
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