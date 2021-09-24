Василий Уткин прокомментировал плохой старт сезона ФК «Ростов»

Известный спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин прокомментировал плохой старт сезона футбольного клуба «Ростов». Заявление было сделано в программе «Футбольный клуб». В частности, он отметил, что «жёлто-синие» проиграли кубковый матч песчанокопской «Чайке» со счётом 1:0.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 9, 26.09.2021, 16:30 Ростов - Ахмат -

«После игры болельщики “Ростова” страшным образом ругались на свою команду, а футболисты объяснялись, что они играют не за бабки. А, спрашивается, за что? И что в этом предосудительного — получать за свой труд какие-то неплохие деньги?», — удивился эксперт.

Василий Уткин также подчеркнул, что между главным тренером Юрием Сёминым и командой нет связи.

«Мы все равно видим замечательные фотографии, сопровождаемые только доброжелательными комментариями, на которых новый тренер “Ростова” Юрий Семин ловит рыбу, сидит в ресторане, гуляет по улицам. В общем, дело не в том, что Юрий Семин плохой, а в том, что он — совершенно отдельная от команды субстанция, как, собственно говоря, было и в “Локомотиве”, — считает Василий Уткин. Он также задался вопросом, будет ли работать специалист в команде в конце футбольного сезона.