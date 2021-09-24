Футболиста ЦСКА наказали за празднование гола в ворота «Спартака»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал нападающего ЦСКА и сборной России Антона Заболотного за поведение в дерби со «Спартаком».
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал нападающего ЦСКА и сборной России Антона Заболотного за поведение в дерби со «Спартаком».
Футболист отпраздновал гол вместе с болельщиками армейцев. Его поступок расценили как нарушение санитарного регламента в связи с пандемией коронавируса. В результате Заболотный был оштрафован на 20 тысяч рублей.
Нападающий забил единственный мяч на 81-й минуте матча со «Спартаком», прошедшего 20 сентября. После взятия ворот игрок побежал на трибуну болельщиков армейцев и отпраздновал вместе с ними гол.
В добавленное время Заболотный был удален после второго предупреждения.
20 сентября 30-летний нападающий был включен в расширенный список игроков сборной России для участия в октябрьских матчах квалификации чемпионата мира-2022. В активе Заболотного один гол в 15 матчах в составе национальной команды.