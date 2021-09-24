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15:08 (мск), источник: Sport24

Галицкий рассказал о болезни: Болельщики должны знать — на одном человеке история «Краснодара» не заканчивается

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему перестал посещать матчи команды.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 9, 26.09.2021, 19:00

Краснодар-Сочи-

— Почему вы перестали ходить на матчи «Краснодара»?

— Да, я три игры пропустил. Это не секрет для краснодарцев, я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи. Не могу столько общаться с клубом, сколько необходимо президенту. Но это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме, поэтому некоторые игры пропускаю.

— А что с вами случилось?

— Я сказал о болезни только потому, что я — общественная фигура. Не хотел бы об этом говорить, но наши болельщики вправе понимать, что происходит. И должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Этим мы ограничимся.

— Вы отошли от оперативного управления клубом?

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— Не совсем. Просто не могу находиться на стадионе физически. Но и были моменты, когда я мало управлял клубом.

Мы сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. Он не должен зависеть от одного человека. Надо, чтобы бюджетом в 50−70 млн долларов могли управлять без меня, и чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту или апрелю мы закончим эти процессы. Предварительно, руководство будет состоять из совета директоров и из наблюдательного совета. Кроме того, будут банки, контролирующие исполнение обязательств.

Это будут пассивные вложения, которые позволят без меня содержать футбольный клуб. Все будет прописано: сколько менеджмент имеет право тратить на свою зарплату, сколько на трансферы. Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. То же касается и школы. У нас затраты на нее 8−9 млн долларов в год. Финансирование должно остаться на том же уровне.

Когда мы закончим эти процессы, я стану свободен от клуба в плане моральных обязательств. Финансирование будет выполняться моими деньгами, но уже без меня. И независимо от того, могу ли посещать матчи, могу ли участвовать в менеджменте.

Главное — эффективно выстроить совет директоров, наблюдательный совет. Там будет место и активным болельщикам. Мы об этом объявим официально, чтобы Краснодар мог следить за происходящим и быть уверенным, что он не болеет за то, что завтра может закончиться, — рассказал Галицкий в «Коммент. Шоу».

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