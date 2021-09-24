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21:15 (мск), источник: Sport24

«Любопытная история». Жирков рассказал, как оказался в заявке любительской команды «Аминьево»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков в интервью «Матч ТВ» рассказал, как оказался в заявке любительской команды «Аминьево».

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Источник: Sport24

— Судя по слухам, все это время у вас не было недостатка в предложениях. Причем самыми реальными вариантами продолжения карьеры назывались «Зенит» и ЦСКА.

— Все это были лишь новости на бумаге. После Евро ко мне никто не обращался. Люди, которые помогали и помогают с контрактом, тоже ничего не говорили.

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— Недавно прошла новость, что вы собираетесь играть за любительскую команду «Аминьево», Московская ЛФЛ, Юго-Запад.

— Любопытная история (улыбается). Я пришел поиграть в хоккей. Там были мои друзья и в частности Прудников. Они предлагают — давай за нас и в футбол поиграешь за «Аминьево». Ответил, что бегать в играх пока еще не могу. «Тогда», — говорят, — «мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдет».

— Что на это ответили?

— Что со временем, может, и приду. И, правда, возможно, за них сыграю в свободное от тренировок время. С кем-то двигаться уже скоро надо будет! До сих пор занимался только с тренером. Может быть, и сам попрошусь в какую-нибудь команду, чтобы тренироваться с ней. Сейчас нужна работа именно с коллективом.

Жирков стал свободным агентом летом после того, как завершился срок его контракта с «Зенитом».

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