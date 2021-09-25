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14:33 (мск), источник: ТАСС

Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»

Специалист возглавлял клуб с августа.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 25 сентября. Юрий Семин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Семин возглавлял клуб с августа.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в “Ростове”, за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду, — сказал президент клуба Арташес Арутюнянц. — Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает, это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения, желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи».

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