Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в “Ростове”, за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду, — сказал президент клуба Арташес Арутюнянц. — Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает, это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения, желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи».