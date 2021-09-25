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16:33 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче чемпионата России по футболу

На 53-й минуте был удален вратарь московского клуба Гилерме.

Локомотив
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 0:0 сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 9-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на «Арене-Химки».

Нападающий железнодорожников Франсуа Камано поразил ворота соперника на 3-й и 32-й минутах, но голы были отменены из-за офсайда. На 53-й минуте встречи после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр встречи Алексей Амелин показал красную карточку голкиперу «Локомотива» Маринато Гилерме. 17-летний вратарь москвичей Даниил Худяков, вышедший на замену вместо полузащитника Сергея Бабкина, впервые вышел в официальном матче. На 81-й минуте поле на носилках покинул защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев, которого заменил англичанин Тино Анджорин. В заявке московского клуба на матч по причине травм отсутствовали нападающий Зе Луиш, полузащитник Антон Миранчук и защитник Мацей Рыбусь.

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко присутствовал на матче после пропуска двух минувших встреч с «Саранском» (1:1, 6:7 — по пенальти) на групповом этапе Бетсити — Кубка России и с «Уфой» (2:3) в прошлом туре РПЛ по причине высокой температуры.

Подопечные Марко Николича сыграли вничью вторую встречу кряду и занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Подмосковный клуб в последний раз побеждал в чемпионате России 1 августа (четыре ничьи и три поражения), тогда команда выиграла на выезде у «Краснодара» (1:0), подопечные Черевченко располагаются на 14-й позиции в таблице с 7 очками в активе.

30 сентября «Локомотив» на выезде сыграет против итальянского «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре железнодорожники примут «Ростов» 3 октября. «Химки» на день раньше на выезде сыграют с тульским «Арсеналом».

Химки
0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
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