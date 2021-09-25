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17:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Семина не пошло в «Ростове». Решение об уходе стало логичным

Теперь свой шанс получит Заур Тедеев.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Расставание дончан и Юрия Семина со стороны выглядит максимально уважительно.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в “Ростове”, за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — заявил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц клубной пресс-службе.

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«Приняли решение совместно, обсудили все нюансы. Всегда в таких ситуациях в большей степени влияет результат. Мы свою работу выполняли. Наверное, недостаточно набрано очков. Положительные моменты тоже имелись: большая группа молодых ребят, которые выходили в стартовом составе. Они в дальнейшем будут успешно защищать цвета “Ростова”, я уверен в этом. У нас с руководителями остались хорошие отношения. Мы понимаем друг друга. Я всем благодарен. Хочу сказать клубу большое спасибо. Расстались с руководством на хорошей ноте. Мы с клубом подходим друг к другу. Но есть обстоятельства, по которым надо расставаться. Ребятам удачи, им нужно время. Уверен, что у “Ростова” все будет хорошо», — это уже высказывание Семина в «СЭ».

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Понятно, что в таких ситуациях стороны всегда стараются оставаться максимально корректными и говорить теплые слова в адрес друг друга — так принято. Но, судя по всему, здесь и правда искреннее уважение.

Давайте честно: у 74-летнего Семина в «Ростове» не пошло. В семи матчах во всех турнирах — всего одна победа: 22 августа в гостях над «Нижним Новгородом» (2:1), добытая на 89-й минуте благодаря рикошету и автоголу Масоэро. Плюс три ничьи и три поражения. И если неудачу дома с ЦСКА (1:3) еще как-то можно принять, то вот осечка во встрече с «Крыльями» в прошлом туре (2:4) — это совсем уж обидно. Последней каплей стал проигрыш «Чайке» (0:1) в БЕТСИТИ Кубке России. Очень болезненный результат фактически в дерби: после матча футболисты «Ростова» долго извинялись перед своим фан-сектором.

Стоит обратить внимание и на такую цитату из интервью Семина «СЭ»: «Никаких конфликтов у меня не было. Недопонимания есть всегда. С теми, кто играет, понимание есть, а с теми, кто нет, есть недопонимание. Это очень сложный момент». Исходя из нее, можно предположить, что раздевалкой тренер владел не полностью.

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По данным «СЭ», решение о расставании стало обоюдным. Семин, осознавая, что у него не идет, не стал держаться за место, а руководство «Ростова» решилось на перемены.

Тем более вариант с Тедеевым, ранее успешно возглавлявшим молодежную команду (там дончане идут на первом месте в своей группе, одержав девять побед в десяти турах), по нашей информации, всерьез рассматривался еще летом после ухода Валерия Карпина. Но тогда в клубе решили, что на смену Карпину нужен не менее статусный и именитый специалист, — и возникший вариант с Семиным подошел как нельзя лучше. По крайней мере, как казалось на тот момент.

Есть и еще один нюанс. В «Ростов» был не прочь вернуться Курбан Бердыев. Причем желание испытывал довольно настойчивое. В этом смысле фигура Семина выглядела куда более устойчивой, чем никогда не работавший на уровне РПЛ Тедеев. Теперь же 40-летний специалист получит свой шанс. Кредит доверия у него довольно большой. Посмотрим, что из этого выйдет.

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