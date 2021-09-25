Гол Сутормина с пенальти принес «Зениту» волевую победу над «Крыльями Советов»

Футбол, Премьер-лига, Тур 925.09.2021, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 13471 зритель
|Сергей Семак
|Игорь Осинькин
|Артем Дзюба(Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо)
|35′
|Антон Зиньковский(Иван Сергеев)
|14′
|Алексей Сутормин
|79′
|1
|Станислав Крицюк
|1
|Иван Ломаев
|2
|Дмитрий Чистяков
|3
|Никита Чернов
|3
|Дуглас Сантос
|4
|Александр Солдатенков
85′
|5
|Вильмар Барриос
|5
|Юрий Горшков
|8
|Маркус Валле да Силва Вендел
|18
|Мехди Зеффан
5′
|19
|Алексей Сутормин
|17
|Антон Зиньковский
79′
|44
|Ярослав Ракицкий
72′
|6
|Денис Якуба
68′
|4
|Данил Круговой
|25
|Данил Пруцев
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
72′
|11
|Роман Ежов
85′
|17
|Андрей Мостовой
|23
|Гленн Бейл
|14
|Далер Кузяев
26′46′
|15
|Максим Глушенков
9′68′
|21
|Александр Ерохин
55′
|10
|Владислав Сарвели
|10
|Филипе Силва Малком
87′
|21
|Дмитрий Иванисеня
87′
|64
|Кирилл Кравцов
|19
|Дмитрий Цыпченко
|22
|Артем Дзюба
80′
|33
|Иван Сергеев
71′85′
|7
|Сердар Азмун
|9
|Сергей Пиняев
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)