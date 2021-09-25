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18:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Сутормина с пенальти принес «Зениту» волевую победу над «Крыльями Советов»

«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга сломил сопротивление соперника со счетом 2:1.

Зенит
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В первом тайме счет открыл полузащитник самарцев Антон Зиньковский. Но вскоре нападающий питерцев Артем Дзюба выровнял положение.

Исход поединка решился во втором тайме. «Зенит» получил право на пенальти, который на 79-й минуте реализовал полузащитник Алексей Сутормин.

«Зенит» продлил свою беспроигрышную серию и набрал 23 очка, продолжая лидировать в турнирной таблице. У «Крыльев» осталось 10 очков (10-е место).

Зенит
2:1
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
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