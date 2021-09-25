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25 сентября, источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» победил «Уфу» и поднялся на 8-е место

«Спартак» на своем поле победил «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

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УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Красно-белые открыли счет уже на 3-й минуте: отличился лучший бомбардир команды в этом сезоне, нападающий Эсекиэль Понсе.

В середине тайма «Спартак» увеличил свои преимущество. Полузащитник Квинси Промес воспользовался грубой ошибкой соперника при передаче и реализовал выход один на один с Александром Беленовым.

«Спартак» одержал победу после двух болезненных поражений от ЦСКА (0:1) и «Легии» (0:1) в матчах чемпионата России и Лиги Европы соответственно.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» занимает 13-е место, имея в активе 8 очков.

Спартак
2:0
Первый тайм: 2:0
Уфа
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