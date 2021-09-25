«Спартак» победил «Уфу» и поднялся на 8-е место
«Спартак» на своем поле победил «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.
Спартак
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«Спартак» на своем поле победил «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.
Красно-белые открыли счет уже на 3-й минуте: отличился лучший бомбардир команды в этом сезоне, нападающий Эсекиэль Понсе.
В середине тайма «Спартак» увеличил свои преимущество. Полузащитник Квинси Промес воспользовался грубой ошибкой соперника при передаче и реализовал выход один на один с Александром Беленовым.
«Спартак» одержал победу после двух болезненных поражений от ЦСКА (0:1) и «Легии» (0:1) в матчах чемпионата России и Лиги Европы соответственно.
В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» занимает 13-е место, имея в активе 8 очков.