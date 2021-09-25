Гусев рассказал о возможной дисквалификации Дзюбы
Спортивный комментатор Виктор Гусев считает, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу могут дисквалифицировать за то, что он отказывается играть за российскую сборную по футболу. По его словам, форвард может понести наказание за то, что нарушает «Регламент Российского футбольного союза (РФС) по статусу и переходам (трансферам) футболистов». Об этом комментатор рассказал в своем Instagram.
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