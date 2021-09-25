Гендиректор «Уфы» Газизов назвал зарплату лучшего бомбардира РПЛ Агаларова

«Пытались сыграть в новую схему, но не получилось. Мы все равно будем ее применять — будем пытаться лезть вперед. Я поддерживаю тренера и команду в этом. Поздравляю “Спартак” и его болельщиков — очень хорошая игра.

Урунов? У него был перелом большого пальца правой ноги, мы об этом просто не говорили. Заговора нет, о подобных вещах говорить не хочу.

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Когда будет спонсор у Уфы? Мы ждем. Лига двигается вперед, сейчас есть возможность зарабатывать еще, это очень большой прорыв — это работа клубов и рабочих групп. Увеличение в 5−6 раз — это прорыв. Футбол сегодня показывает то, что он интересен телевидению, интернету, беттингу.

У нас небольшие зарплаты у игроков. Галицкий сказал хорошую фразу, что его молодежь получает больше лидера «Уфы». На сегодняшний день зарплата Агаларова чуть больше 150 тысяч рублей. Готов продать его? Все об этом говорят", — передает слова Газизова корреспондент Sport24 Александр Сергеев.