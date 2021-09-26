Девятый тур чемпионата России по футболу продолжится тремя матчами

Московское «Динамо» примет казанский «Рубин». Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 14:00 мск. Арену разрешено заполнить на 30% от общей вместимости, которая составляет 25 716 человек.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми играх, «Рубин» с 14 очками располагается на пятой позиции. Бело-голубые одержали две победы в последних двух играх — в матче группового этапа Бетсити — Кубка России команда на выезде выиграла у ставропольского «Динамо» (6:0), а в прошлом туре РПЛ обыграла в гостях «Сочи» (1:0). «Рубин» в прошлой игре чемпионата дома проиграл петербургскому «Зениту» (1:3), до этого на своем поле победил екатеринбургский «Урал» (4:0).

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 9, 26.09.2021, 14:00 Динамо - Рубин -

В матче с «Рубином» точно не сыграют капитан «Динамо» голкипер Антон Шунин, а также защитник Диего Лаксальт, которые из-за травм пропустили игру с «Сочи». Как сообщил на пресс-конференции главный тренер бело-голубых Сандро Шварц, пока под вопросом участие полузащитников Арсена Захаряна и Себастьяна Шиманьского. У «Рубина» матч из-за перебора карточек пропустит полузащитник Георгий Зотов, также из-за травм могут не сыграть нападающий Александр Зуев и защитник Филип Уремович. «Рубин» будет играть без главного тренера Леонида Слуцкого, так как он был удален в матче против «Зенита» (1:3).

Предыдущий матч между командами в Москве завершился победой «Рубина», 13 сентября 2020 года казанцы на выезде победили со счетом 1:0. Последняя встреча также завершилась победой казанцев, они выиграли со счетом 2:0. «Динамо» в последний раз выигрывало 9 ноября 2019 года, в Казани бело-голубые оказались сильнее со счетом 1:0.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 9, 26.09.2021, 16:30 Ростов - Ахмат -

«Ростов» после ухода Семина

«Ростов» дома сыграет с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16:30 мск. Ростовчане с 6 очками после восьми игр занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Грозненский клуб располагается на 11-й позиции, набрав 9 очков.

В субботу Юрий Семин покинул пост главного тренера ростовчан, 4 августа он сменил на этом посту Валерия Карпина. Под руководством Семина «Ростов» провел шесть матчей в РПЛ, а также один — Кубке России. Ростовчане смогли добиться победы только в игре чемпионата против «Нижнего Новгорода» (2:1) 22 августа. Исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» назначен Заур Тедеев.

Последний матч между командами завершился победой «Ахмата» со счетом 1:0, грозненский клуб одержал выездную победу в матче Кубка России. При этом на счету ростовчан победа в последней игре чемпионата, 13 декабря 2020 года команда выиграла со счетом 1:0. В составе «Ахмата» точно не сыграет полузащитник Бернард Бериша, восстановление футболиста после операции на плечевом суставе займет около трех месяцев.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 9, 26.09.2021, 19:00 Краснодар - Сочи -

«Сочи» сыграет на выезде против «Краснодара», игра начнется в 19:00 мск. Предыдущий матч команд завершился гостевой победой сочинцев со счетом 3:1, 1 мая 2021 года команда одержала победу в чемпионате. Последняя победа «Краснодара» датирована 27 июля 2019 года, когда краснодарцы дома выиграли в матче РПЛ со счетом 3:0.

«Сочи» с 15 очками после восьми матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на седьмой позиции, набрав 13 очков. Встречу пропустит главный тренер краснодарцев Виктор Гончаренко, который был дисквалифицирован на два матча за оскорбление официального лица во время встречи против «Ахмата» (2:0).