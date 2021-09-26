Сборная России сообщила о выбывшем «на длительный срок» футболисте

Футболист сборной России и «Локомотива» Станислав Магкеев получил разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Магкеев выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки. Стас, желаем скорейшего восстановления и ждем в сборной!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Футболист получил травму в конце матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (0:0). Из-за травмы игрок не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках.

Магкеев был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Помимо этого, футболиста вызывали в состав национальной команды на сентябрьские матчи. Однако он покинул расположение сборной России еще до первого матча из-за травмы бедра.

Магкеев играет в защите и полузащите.