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17:58 (мск), источник: РБК

Сборная России сообщила о выбывшем «на длительный срок» футболисте

Станислав Магкеев получил повреждение в матче Российской премьер-лиги против «Химок». Восстановление игрока займет длительное время.

Россия
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Футболист сборной России и «Локомотива» Станислав Магкеев получил разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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«Магкеев выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки. Стас, желаем скорейшего восстановления и ждем в сборной!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Футболист получил травму в конце матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (0:0). Из-за травмы игрок не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках.

Магкеев был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Помимо этого, футболиста вызывали в состав национальной команды на сентябрьские матчи. Однако он покинул расположение сборной России еще до первого матча из-за травмы бедра.

Магкеев играет в защите и полузащите.

В составе «Локомотива» футболист в этом сезоне провел восемь матчей, в которых не смог отличиться результативными действиями.

Химки
0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
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