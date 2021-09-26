Такое «Динамо» поборется за золото! Бело-голубые уже вторые в таблице

В девятом туре РПЛ «Динамо» на своём поле уверенно разобралось с «Рубином» и вышло на второе место в таблице. Коротко о главном.

Неделю назад Леонид Слуцкий наговорил судье Иванову на красную карточку и был вынужден управлять командой в Москве дистанционно, через ассистентов. Возможно, энергетики забаненного тренера и не хватило казанским футболистам, чтобы зацепиться за очки в Петровском парке. Динамовцы были агрессивнее, ярче и заслуженно одержали победу.

В отсутствие травмированного Зотова Слуцкий вынужден был направить на правый край обороны номинального хавбека Костюкова. Разумеется, Шварц акцентировал внимание своих игроков — и прежде всего Скопинцева — на этом нюансе. Как результат, до перерыва более 60% (!) атак бело-голубые развернули на этом направлении. Хотя первую голевую они разогнали по противоположному флангу — Фомин замкнул навес Варелы справа. Второй мяч «Рубин» тоже получил со «второго этажа» — от Грулёва после углового. Второй выход Вячеслава в основе в РПЛ — первый гол в сезоне. Интуиция не подвела Шварца.

Заменяющий травмированного капитана Шунина вратарь Лещук оформил третий — с учётом Кубка — «сухарь» подряд. Сделать это было непросто — особенно после перерыва. Украшение тайма — сейвы Игоря после ударов Бакаева и Хакшабановича.

Однажды мяч всё-таки побывал в воротах динамовцев, но рефери Сухой после консультаций с VAR гол Уремовича отменил. Прежде чем встретиться с головой защитника, игравшего в защитной маске, мяч побывал за пределами поля.

Валерий Карпин лично посетил единственный воскресный матч в столице, чтобы оценить готовность кандидатов в сборную. Их на данный момент у «Динамо» и «Рубина» шестеро (4−2). Сыграли все: Фомин, Захарян, Макаров, Дюпин и Самошников — со старта, и только Тюкавин вышел на замену за 20 минут до конца. Естественно, что динамовские сборники порадовали Валерия Георгиевича больше казанских. А если Скопинцев, Грулёв и тот же Лещук не сбавят обороты, представительство клуба в национальной команде наверняка ещё больше расширится.

Тройка лучших участников матча согласно рейтингу Whoscored — чисто динамовская: Шиманьски, Скопинцев, Фомин.

Оформив вторую подряд победу, бело-голубые сместили со второй позиции земляков из «Локомотива». Впереди только «Зенит». Четыре очка — не приговор интриге. Такое «Динамо» явно поборется за титул!