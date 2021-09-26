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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч 9-го тура РПЛ.

Краснодар
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 9, 26.09.2021, 19:00

Краснодар-Сочи-

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла, Кордоба.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Родригао, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Касьерра.

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Димитров). Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Сочи» в 8 матчах набрал 15 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (13) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

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