«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Димитров). Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



«Сочи» в 8 матчах набрал 15 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (13) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.