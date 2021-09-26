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18:52 (мск), источник: РБК

«Ростов» проиграл «Ахмату» первый матч после отставки Семина

Голы в ворота ростовского клуба забили Виталий Лысцов и Игорь Коновалов, хозяева ответили результативным ударом Дмитрия Полоза в компенсированное ко второму тайму время.

Ростов
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Виталий Лысцов, он нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Вратарь коснулся мяча, но он все равно оказался в воротах. Для Лысцова это первый гол с начала сезона.

Уже после перерыва мяч попал в руку полузащитнику «Ростова» Понтусу Альмквисту. Это произошло в штрафной домашней команды, поэтому арбитр назначил пенальти. Удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал Игорь Коновалов.

Единственный гол «Ростова» забил Дмитрий Полоз, ему удалось отличиться в компенсированное ко второму тайму время.

Для «Ростова» это первый матч после отставки экс-главного тренера команды Юрия Семина. Этот матч команда провела под управлением Заура Тедеева, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

В турнирной таблице «Ростов» занимает 15-е место, набрав шесть очков. С начала сезона команда одержала всего одну победу, справившись с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Ахмат» поднялся на девятую строчку, в активе у команды 12 баллов.

Ростов
1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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