«Ростов» проиграл «Ахмату» первый матч после отставки Семина
Голы в ворота ростовского клуба забили Виталий Лысцов и Игорь Коновалов, хозяева ответили результативным ударом Дмитрия Полоза в компенсированное ко второму тайму время.
Голы в ворота ростовского клуба забили Виталий Лысцов и Игорь Коновалов, хозяева ответили результативным ударом Дмитрия Полоза в компенсированное ко второму тайму время.
«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 2:1.
Счет в матче открыл Виталий Лысцов, он нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Вратарь коснулся мяча, но он все равно оказался в воротах. Для Лысцова это первый гол с начала сезона.
Уже после перерыва мяч попал в руку полузащитнику «Ростова» Понтусу Альмквисту. Это произошло в штрафной домашней команды, поэтому арбитр назначил пенальти. Удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал Игорь Коновалов.
Единственный гол «Ростова» забил Дмитрий Полоз, ему удалось отличиться в компенсированное ко второму тайму время.
Для «Ростова» это первый матч после отставки экс-главного тренера команды Юрия Семина. Этот матч команда провела под управлением Заура Тедеева, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
В турнирной таблице «Ростов» занимает 15-е место, набрав шесть очков. С начала сезона команда одержала всего одну победу, справившись с «Нижним Новгородом» (2:1).
«Ахмат» поднялся на девятую строчку, в активе у команды 12 баллов.