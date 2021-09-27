Космический гол в чемпионате России. Лысцов зарядил с 40 метров!

Если в «Ростове» надеялись, что отставка Юрия Сёмина даст быстрый эффект — встряхнёт команду и сразу же улучшит результаты, то напрасно. Очевидно, причины кризиса были не в работе Сёмина, под руководством которого команда набрала шесть очков в шести турах чемпионата. Ведь и до назначения Палыча ростовчане с учётом прошлого сезона проиграли семь из девяти последних матчей, выиграв при этом у бросившего играть в футбол «Тамбова».

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев заявил перед матчем с «Ахматом», что уверен в своих футболистах. И сказал об этом им самим. Очевидно, голкипер Сергей Песьяков был последним, от кого Тедеев ждал ошибки. Но кандидат в сборную России пропустил на исходе трети игры при счёте 0:0 примерно с 40 метров. Выстрел у центрального защитника «Ахмата» Виталия Лысцова получился действительно могучим: здорово зарядил — настоящая пушка. Тем не менее вратарь должен парировать такие мячи. Песьяков вроде бы отразил удар, однако крайне неудачно, и мяч рикошетом от его рук залетел в ворота. Космический гол!

Уместно напомнить, что за подготовку голкиперов «Ростова» отвечает тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. По его инициативе Песьяков вызывался в национальную команду перед матчами с Хорватией, Кипром и Мальтой.

«В случае с приглашением Песьякова, безусловно, сказалось то, что я очень хорошо его знаю, а в такие сжатые сроки это важно. В прошлом чемпионате Сергей допустил всего одну грубую ошибку и помог добыть “Ростову” много очков. В этом году тоже играет без ошибок, а то, что забивают — не его вина», — объяснял Кафанов.

А вот в расширенном составе на ближайшие встречи квалификации ЧМ-2022 со Словакией и Словенией Песьякова не оказалось. Значит, Кафанов пришёл к выводу, что Сергей уступает лучшим российским голкиперам.

Во втором тайме «Ростов» ещё и пенальти получил в свои ворота за игру рукой Понтуса Альмквиста. Песьяков прыгнул в левый от себя угол — Игорь Коновалов пробил с «точки» в правый.

Результат матча в Ростове-на-Дону можно назвать справедливым. Гости превзошли хозяев как по количеству ударов — 15:9, так и по попаданиям в створ — 7:4. Тем не менее во втором тайме команда Тедеева на гол наиграла. В компенсированное время Дмитрий Полоз забил головой.