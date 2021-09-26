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21:26 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» разгромил «Сочи», доигрывая матч вдевятером

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 9-го тура чемпионата России.

Краснодар
Сочи
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Источник: РИА "Новости"

Уже на 3-й минуте «быков» вышел вперед Эдуард Сперцян. Реми Кабелла вскоре увеличил преимущество хозяев.

На 39-й минуте удаление получил Урош Спаич.

Несмотря на игру в меньшинстве, «Краснодар» довел счет до разгромного благодаря голу Гжегожа Крыховяка с пенальти.

На 75-й минуте «быки» потеряли еще одного игрока — красную карточку увидел перед собой Александр Черников.

«Краснодар» обошел «Сочи» в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на 4-е место (16 очков). Сочинская команда идет 5-й (15).

Краснодар
3:0
Первый тайм: 2:0
Сочи
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