«Краснодар» разгромил «Сочи», доигрывая матч вдевятером

Уже на 3-й минуте «быков» вышел вперед Эдуард Сперцян. Реми Кабелла вскоре увеличил преимущество хозяев.

Несмотря на игру в меньшинстве, «Краснодар» довел счет до разгромного благодаря голу Гжегожа Крыховяка с пенальти.

На 75-й минуте «быки» потеряли еще одного игрока — красную карточку увидел перед собой Александр Черников.