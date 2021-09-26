«Краснодар» разгромил «Сочи», доигрывая матч вдевятером
«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 9-го тура чемпионата России.
Краснодар
Сочи
Уже на 3-й минуте «быков» вышел вперед Эдуард Сперцян. Реми Кабелла вскоре увеличил преимущество хозяев.
На 39-й минуте удаление получил Урош Спаич.
Несмотря на игру в меньшинстве, «Краснодар» довел счет до разгромного благодаря голу Гжегожа Крыховяка с пенальти.
На 75-й минуте «быки» потеряли еще одного игрока — красную карточку увидел перед собой Александр Черников.
«Краснодар» обошел «Сочи» в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на 4-е место (16 очков). Сочинская команда идет 5-й (15).