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18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Краснодаре» ответили «Сочи» на слова об «истеричном поведении»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал высказывания коллеги из «Сочи».

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«Краснодар» в воскресенье на своем поле обыграл «Сочи» со счетом 3:0 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева завершали игру вдевятером после удалений защитника Уроша Спайича и полузащитника Александра Черникова. Позже Хашиг выступил с критикой судейства, а генеральный директор «Сочи» назвал поведение представителя «Краснодара» истеричным.

«Главный арбитр матча установил рекорд и не показал футболистам “Сочи” шесть желтых карточек за совершенные ими нарушения. При этом игроки “Краснодара” получили все из возможных карточек. Мы воспользуемся советом господина Рубашко и обратимся в ЭСК по всем моментам. Я убежден, что невозможно ошибаться шесть раз в сторону одной команды. Это слишком много», — заявил Хашиг в интервью Championat.com.

Матч между «Краснодаром» и «Сочи» обслуживал арбитр Игорь Панин.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 2:0
Сочи
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