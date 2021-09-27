В «Краснодаре» ответили «Сочи» на слова об «истеричном поведении»

«Краснодар» в воскресенье на своем поле обыграл «Сочи» со счетом 3:0 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева завершали игру вдевятером после удалений защитника Уроша Спайича и полузащитника Александра Черникова. Позже Хашиг выступил с критикой судейства, а генеральный директор «Сочи» назвал поведение представителя «Краснодара» истеричным.

«Главный арбитр матча установил рекорд и не показал футболистам “Сочи” шесть желтых карточек за совершенные ими нарушения. При этом игроки “Краснодара” получили все из возможных карточек. Мы воспользуемся советом господина Рубашко и обратимся в ЭСК по всем моментам. Я убежден, что невозможно ошибаться шесть раз в сторону одной команды. Это слишком много», — заявил Хашиг в интервью Championat.com.