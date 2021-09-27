«Урал» обыграл «Арсенал» и одержал первую победу в чемпионате России
«Урал» выиграл у тульского «Арсенала» (2:0) в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.
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«Урал» выиграл у тульского «Арсенала» (2:0) в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.
В составе победителей отличились Эрик Бикфалви и Андрей Егорычев. Еще один гол Бикфалви был отменен после консультации с ВАР.
«Урал» набрал 6 очков и остался на последнем, 16-м, месте. Команда одержала первую победу. У «Арсенала» 8 очков и 13-е место.