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19:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» обыграл «Арсенал» и одержал первую победу в чемпионате России

«Урал» выиграл у тульского «Арсенала» (2:0) в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.

Урал
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В составе победителей отличились Эрик Бикфалви и Андрей Егорычев. Еще один гол Бикфалви был отменен после консультации с ВАР.

«Урал» набрал 6 очков и остался на последнем, 16-м, месте. Команда одержала первую победу. У «Арсенала» 8 очков и 13-е место.

Урал
2:0
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
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