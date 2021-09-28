Комичный гол в РПЛ. Футболист ЦСКА забил пятой точкой в падении

В 9-м туре чемпионата России ЦСКА приехал в гости к грозе грандов — «Нижнему Новгороду». Команда Александра Кержакова на старте сезона умудрилась победить «Спартак» и «Динамо» и, вопреки прогнозам, уверенно занимает место в середине таблицы. Армейцы до матча находились недалеко — всего на три строчки выше. А разница между командами составляла два очка.

ЦСКА был готов ко встрече с неприятным соперником и повёл в счёте в середине первого тайма. На 31-й минуте вингер армейцев Чидера Эджуке получил мяч на левом фланге. Он качнул соперника, подработал мяч под правую ногу и сделал подачу. В это время полузащитник Бактиёр Зайнутдинов ворвался в штрафную площадь и летел замыкать навес головой. Всё получилось не совсем так, как планировал футболист ЦСКА, но своей цели он добился. Зайнутдинов нырнул за мячом, но головой по нему не попал. Пока мяч летел дальше, Бактиёр провернулся в воздухе и в итоге пробил пятой точкой. Мяч пролетел мимо вратаря. Очень комичный гол, но какой изящный!



Курьёзности голу добавила реакция Зайнутдинова. Хавбек ЦСКА не сразу осознал, что забил. А когда осознал, даже не стал полноценно праздновать. Бактиёр, которого принялись обнимать партнёры, улыбался и всем видом показывал, что сам удивился такому завершению атаки.