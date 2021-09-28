Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Аякс
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
19:45
Шахтер Д
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Шериф
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Комичный гол в РПЛ. Футболист ЦСКА забил пятой точкой в падении

Зайнутдинов сам удивился, что попал таким образом.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В 9-м туре чемпионата России ЦСКА приехал в гости к грозе грандов — «Нижнему Новгороду». Команда Александра Кержакова на старте сезона умудрилась победить «Спартак» и «Динамо» и, вопреки прогнозам, уверенно занимает место в середине таблицы. Армейцы до матча находились недалеко — всего на три строчки выше. А разница между командами составляла два очка.

ЦСКА был готов ко встрече с неприятным соперником и повёл в счёте в середине первого тайма. На 31-й минуте вингер армейцев Чидера Эджуке получил мяч на левом фланге. Он качнул соперника, подработал мяч под правую ногу и сделал подачу. В это время полузащитник Бактиёр Зайнутдинов ворвался в штрафную площадь и летел замыкать навес головой. Всё получилось не совсем так, как планировал футболист ЦСКА, но своей цели он добился. Зайнутдинов нырнул за мячом, но головой по нему не попал. Пока мяч летел дальше, Бактиёр провернулся в воздухе и в итоге пробил пятой точкой. Мяч пролетел мимо вратаря. Очень комичный гол, но какой изящный!

Курьёзности голу добавила реакция Зайнутдинова. Хавбек ЦСКА не сразу осознал, что забил. А когда осознал, даже не стал полноценно праздновать. Бактиёр, которого принялись обнимать партнёры, улыбался и всем видом показывал, что сам удивился такому завершению атаки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вообще, Зайнутдинов не самый результативный футболист. После перехода из «Ростова» в ЦСКА 23-летний казахстанец забивает нечасто. Гол в сегодняшнем матче стал для Бактиёра вторым подряд — несколько дней назад игрок поучаствовал в разгроме ижевского «Зенита» в Кубке России (4:0). А в нынешнем сезоне РПЛ Зайнутдинов до этого момента не забивал. Но ради таких голов, как в ворота «Нижнего Новгорода», можно и подождать.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Почему Жамнов возглавит сборную вместо Знарка? Что происходит?
Третьяк объяснил назначение Жамнова главным тренером сборной
«Крылья» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом»
У Чинахова 7 шайб в 4 играх. Российский новичок покоряет Америку
«Ман Сити» выиграет у «ПСЖ», «Зенит» победит в ЛЧ: ставки дня
Зайнутдинов: Гол «Нижнему Новгороду» — самый необычный в карьере
Много голов в матче «Реала», ничья «Ливерпуля»: ставим на ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь