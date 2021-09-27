ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче чемпионата России

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Бактиёр Зайнутдинов (31-я минута) и Ильзат Ахметов (63, с пенальти).

ЦСКА с 16 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице, уступая идущему 4-м «Краснодару» по разнице мячей. Нижегородцы (11 очков) занимают 10-е место.



В следующем туре «Нижний Новгород» 2 октября сыграет в Казани с «Рубином», а ЦСКА в тот же день примет «Краснодар».