ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче чемпионата России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Бактиёр Зайнутдинов (31-я минута) и Ильзат Ахметов (63, с пенальти).
ЦСКА с 16 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице, уступая идущему 4-м «Краснодару» по разнице мячей. Нижегородцы (11 очков) занимают 10-е место.
В следующем туре «Нижний Новгород» 2 октября сыграет в Казани с «Рубином», а ЦСКА в тот же день примет «Краснодар».