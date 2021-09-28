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13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Лиона»: Мы сделали все возможное, чтобы подписать Азмуна

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о несостоявшемся подписании форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Лион
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Источник: Reuters
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«Я убеждён, что в летнее трансферное окно мы очень хорошо поработали. Наш совет директоров сделал всё возможное, чтобы реализовать идеи тренерского штаба. Мы даже сделали всё возможное, чтобы подписать Сердара Азмуна из “Зенита”. Учитывая нашу ситуацию с травмами в линии нападения, покупка Азмуна была бы замечательной сделкой», — приводит слова Оляса Sport.fr.

Напомним, минувшим летом президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс называл Азмуна одной из главных целей «Лиона». Кроме того, спортивный директор французского клуба Венсан Понсо подтверждал, что «Лион» ведёт переговоры с «Зенитом». СМИ сообщали, что «Зенит» и «Лион» полностью согласовали переход нападающего. Но позже стало известно, что иранский форвард останется в России.

«Зенит» оценивал игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».

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