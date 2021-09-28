Президент «Лиона»: Мы сделали все возможное, чтобы подписать Азмуна

«Я убеждён, что в летнее трансферное окно мы очень хорошо поработали. Наш совет директоров сделал всё возможное, чтобы реализовать идеи тренерского штаба. Мы даже сделали всё возможное, чтобы подписать Сердара Азмуна из “Зенита”. Учитывая нашу ситуацию с травмами в линии нападения, покупка Азмуна была бы замечательной сделкой», — приводит слова Оляса Sport.fr.