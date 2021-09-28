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13:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зайнутдинов высказался о своем забавном голе в матче с «Нижним Новгородом»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов высказался о своем необычном голе в матче 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0).

ЦСКА
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Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Футболист пятой точкой в падении забил мяч в ворота нижегородцев после навеса Чидеры Эджуке.

«Это случайно получилось, не хотел пятой точкой бить, просто сложилось так. Рад, что гол забил. Я увидел, что все радуются, и не понял, в чем причина. А потом обернулся и увидел, что мяч в сетке. Конечно, партнеры прикалываются, смеются. Самое главное, что победили. У всех хорошее настроение. Думаю, это самый необычный гол в моей карьере», — сказал Зайнутдинов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Армейцы после 9 туров Тинькофф РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Нижний Новгород
0:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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