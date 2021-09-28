Какие реформы Федун предлагает РФС

В середине сентября в Москве прошло заседание попечительского совета РФС. Встреча состоялась в закрытом режиме, а по ее итогам перед журналистами выступил глава футбольного союза Александр Дюков.

— На попечительском совете рассмотрено несколько вопросов, один из них — стимулирование частных инвестиций в футбол, — сказал Дюков. — Заседание посетил Леонид Федун, он внес ряд предложений, которые будут проработаны. Если часть удастся реализовать, это может привлечь дополнительные инвестиции.

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Что же за предложения внес председатель совета директоров «Спартака»? Этого Дюков не уточнил, а впоследствии тема не была развита. «СЭ» удалось выяснить детали доклада Федуна и суть его идей.

По нашим данным, в начале своего выступления на заседании попечительского совета Федун привел две таблицы. Первая — это стоимость сборных, а вторая — количество тренеров и игроков до 18 лет, зарегистрированных УЕФА.

В обеих таблицах Россия занимает 20-е место.

Что касается стоимости сборной, то этот показатель вряд ли кого-то удивит. Данные transfermarkt.com открыты, их может изучить любой желающий. Так вот лучшие российские футболисты оцениваются в 178 миллионов евро. Для сравнения: сборная Норвегии «весит» 264 миллиона, Сербия — 336 миллионов, а Турция — 309 миллионов.

Опираясь на эти цифры, Федун выдвинул тезис, что Россия не может считаться большой футбольной страной. И именно во второй таблице, по мнению Леонида Арнольдовича, кроется одна из основных причин.

Исходя из данных, предоставленных председателем совета директоров «Спартака», в нашей стране зарегистрировано УЕФА чуть больше 28 тысяч игроков до 18 лет и около 2700 тренеров. Это в два раза меньше, чем в Хорватии и Словакии. В пять раз меньше, чем в Австрии. В десять — чем в Польше. Отставание от ведущих футбольных держав (Германия, Франция, Англия) — несколько порядков.

Важно отметить, что это не сравнительные показатели на душу населения. Это абсолютные цифры. То есть при населении в 144 миллиона человек Россия, если верить таблице, безнадежно отстает от 44-миллионной Украины (там зарегистрировано 236 тысяч молодых футболистов и 12,5 тысячи тренеров)!

Объясняя столь низкие показатели, Федун привел другие любопытные данные: за 10 лет агентские выплаты в российском футболе превысили 50 миллиардов рублей. Тогда как на футбольные школы за то же время государством и всеми клубами РПЛ потрачено меньше половины от этой суммы — около 25 миллиардов… Что примечательно, по словам Федуна, значительную часть от этой суммы составили его собственные затраты на академию, молодежную команду и «Спартак-2».

Чтобы стать конкурентоспособными на европейском уровне, председатель совета директоров «Спартака» предложил увеличить количество тренеров до 5−6 тысяч, а число молодых людей, профессионально занимающихся футболом, хотя бы до 50 тысяч (то есть приблизиться к уровню Словакии). Но сделать это без привлечения дополнительных средств в детско-юношеский футбол невозможно.

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Детские тренеры работают на сиюминутный результат своих команд, а не на поиск талантов — эта старая проблема остается, по мнению Федуна, актуальной. И понятно почему: тренеры школ не заинтересованы в работе на перспективу, так как их доход слабо связан с возможным прогрессом воспитанника. Грубо говоря, торговля «налево» экипировкой прибыльнее, а победы в различных турнирах статуснее, чем туманная благодарность будущей звезды.

Таким образом от вопроса «Кто виноват?» Федун перешел к вопросу «Что делать?».

По информации «СЭ», докладчик предложил не использовать для этого дополнительные государственные деньги и не налагать дополнительную социальную нагрузку на бизнес. Вместо этого он считает правильным законодательно закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату тренеру, воспитавшему игрока. Она должна составлять от 1 до 3 процентов от годового соглашения с клубом.

По мнению Федуна, в контрактах большинства российских игроков и так заложены скрытые выплаты, вот только чаще всего они идут агентам. Если хотя бы небольшую часть от этого потока удастся перенаправить на развитие детского футбола, это станет серьезным финансовым стимулом для детских тренеров.

Рекомендации Федуна попечительский совет принял к сведению. И если часть предложений удастся реализовать, российский футбол могут ждать перемены.