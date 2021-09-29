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17:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о смене главы Российской премьер-лиги

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин может покинуть свой пост. Об этом стало известно «РБ Спорт».

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, клубы РПЛ остались недовольны бездействием руководства во время пандемии коронавируса, поэтому созрело решение о смене главы организации. Отмечается, что вопрос находится в стадии оформления решения, и ясность должна появиться в ближайшее время.

В период проведения новых выборов исполняющим обязанности президента станет один из руководителей клубов РПЛ. Наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги является глава судейского комитета чемпионата Ашот Хачатурянц.

В августе Прядкин назвал причину, почему российские клубы неудачно выступают в еврокубках. Глава РПЛ отметил, что дело в экономическом кризисе.

Прядкин возглавляет РПЛ с 2007 года. Он работает в структуре с ее основания.

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