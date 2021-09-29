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29 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Источник: 12 из 16 клубов РПЛ выступают за уход Прядкина с поста президента лиги

Ранее сообщалось, что Прядкин может в ближайшее время покинуть свою должность.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Этот вопрос находится на стадии оформления. В таком случае и. о. президента может стать один из руководителей клубов: Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»).

Наиболее вероятным кандидатом на замену Прядкину считается Ашот Хачатурянц. Сейчас он является главой судейского комитета РФС.

60-летний Сергей Прядкин является президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года.

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