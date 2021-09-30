Основного вратаря сборной России дисквалифицировали за грубый фол в матче РПЛ

Игрок будет вынужден пропустить два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за грубого фола в матче девятого тура чемпионата России против «Химок». На 49-й минуте игры Гильерме вышел за пределы штрафной площади и прямой ногой ударил в область бедра форварда химчан Кемаля Адеми.

Швейцарец избежал травмы и доиграл встречу до конца, а вратарь получил прямую красную карточку. Матч прошел в субботу, 25 сентября, и завершился со счетом 0:0.

28 сентября стало известно, что Гильерме испытывает проблемы со здоровьем и играет на уколах. Также сообщалось, что вратаря беспокоит ахиллово сухожилие.