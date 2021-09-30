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18:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Основного вратаря сборной России дисквалифицировали за грубый фол в матче РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение о дисквалификации основного голкипера «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.

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Источник: РИА "Новости"

Игрок будет вынужден пропустить два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за грубого фола в матче девятого тура чемпионата России против «Химок». На 49-й минуте игры Гильерме вышел за пределы штрафной площади и прямой ногой ударил в область бедра форварда химчан Кемаля Адеми.

Швейцарец избежал травмы и доиграл встречу до конца, а вратарь получил прямую красную карточку. Матч прошел в субботу, 25 сентября, и завершился со счетом 0:0.

28 сентября стало известно, что Гильерме испытывает проблемы со здоровьем и играет на уколах. Также сообщалось, что вратаря беспокоит ахиллово сухожилие.

Гильерме в нынешнем сезоне провел девять матчей в чемпионате России, в которых пропустил шесть мячей. Из-за дисквалификации голкипер не сможет помочь «Локомотиву» в домашней встрече с «Ростовом» (3 октября) и выездной игре с «Рубином» (16 октября).

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