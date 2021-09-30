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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рангник может стать главным тренером «Барселоны» в случае увольнения Кумана

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник является одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны», утверждает журналист Решад Рахман в своем Twitter.

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По информации инсайдера, 63-летний немецкий специалист может сменить на посту тренера каталонцев Роналда Кумана. За Рангником наблюдает президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Куман может покинуть «Барселону» в связи с неудовлетворительными результатами команды.

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29 сентября сине-гранатовые разгромно проиграли «Бенфике» (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В чемпионате Испании «Барселона» занимает 6-е место с 12 очками.

Рангник до «Локомотива» работал тренером в «Лейпциге», «Штутгарте», «Шальке» и в ряде других немецких клубов.

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