Рангник может стать главным тренером «Барселоны» в случае увольнения Кумана

По информации инсайдера, 63-летний немецкий специалист может сменить на посту тренера каталонцев Роналда Кумана. За Рангником наблюдает президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Куман может покинуть «Барселону» в связи с неудовлетворительными результатами команды.

29 сентября сине-гранатовые разгромно проиграли «Бенфике» (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В чемпионате Испании «Барселона» занимает 6-е место с 12 очками.