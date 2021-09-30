Премьер лиги: кто сменит Сергея Прядкина во главе РПЛ
Основной кандидат был советником Грефа, работал в ФСБ и даже руководил департаментом в Минэкономразвития.
Основной кандидат был советником Грефа, работал в ФСБ и даже руководил департаментом в Минэкономразвития.
Сергей Прядкин, занимающий должность президента Российской премьер-лиги с 2007 года, может покинуть свой пост. К работе лиги и раньше были вопросы, а из-за отдельных шагов в период коронавируса у клубов РПЛ появилось желание сменить руководителя. Хотя совсем недавно — 16 января — 60-летний функционер был переизбран на пятилетний срок. «По решению общего собрания членов премьер-лиги, принятому квалифицированным большинством в ⅔ голосов от общего числа членов премьер-лиги», — говорится в уставе. Сейчас за уход Прядкина выступают 12 клубов из 16.
Возможную смену руководства РПЛ в футбольных кругах активно обсуждали еще летом прошлого года. Клубы были недовольны двумя решениями. Во-первых, ситуацией с «Тамбовом», который был допущен до соревнований, несмотря на колоссальные финансовые проблемы и отсутствие собственного стадиона. Во-вторых, организацией матчей в период ковида, когда из-за вспышки в «Ростове» от клуба всё равно потребовали провести матч молодежным составом против «Сочи». В итоге всё закончилось разгромом гостей со счетом 10:1.
Тогда главными кандидатами на президентское кресло лиги считались бывший руководитель «Локомотива» Илья Геркус и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Однако Прядкин все-таки удержался и сохранил пост, а на вопросы про отставку отвечал, что кто-то просто распускает слухи.
— Было бы самым простым решением [уйти в отставку]. Кто-то запускает слухи, но пока я работаю. Если клубы посчитают, примут другое решение. Я тертый калач, но незаменимых не бывает, — сказал Сергей Прядкин в августе прошлого года.
Новая волна недовольства, возможно, связана с ситуаций по продаже телеправ на показ матчей РПЛ, которые сейчас принадлежат «Газпром-Медиа» (истекает по окончании текущего сезона), хотя у лиги есть более выгодные предложения от Окко и видеосервиса Start.
60-летний Сергей Прядкин президент РПЛ с 14 ноября 2007 года, он работает в структуре с момента ее основания.
Основной кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Прядкина — Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС, утверждает «РБ-Спорт». Он пользуется большим доверием клубов РПЛ во многом за реформы арбитража в нашем футболе. Впрочем, в этот же день ресурс также опубликовал новость о том, что предприниматель Константин Малофеев хочет купить «Спартак», но чуть позже эта информация была опровергнута.
В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента может стать один из руководителей клубов премьер-лиги: Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»). Источники сообщают, что 5 октября на общем собрании лиги руководители клубов планируют выдвинуть вотум недоверия Прядкину, если он не покинет пост президента по собственному желанию. Поэтому речь идет о смене руководства в самое ближайшее время и новых выборах.
— Давайте дождемся 5 октября, тогда будет вся информация, — отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. — Пока же вся информация — это слухи, которые я никогда не комментирую.
До прихода в РФС Хачатурянц 11 лет занимал пост гендиректора «Сбербанк Капитала» — дочерней компании банка. В 2001 году он был советником Германа Грефа, а в 2003-м стал руководителем департамента инвестиционной политики Минэкономразвития. Хачатурянц успел поработать даже в ФСБ: с 2004 по 2008 год он был начальником управления федеральной целевой программы «Госграница». В РФС Хачатурянц с 2018 года, входил в судейский комитет. За три года он может пройти путь до нового босса РПЛ.
— Мне нравится фигура Хачатурянца, — сказал «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — За короткий период времени он навел порядок в судейском корпусе. При нем стало гораздо меньше скандалов, уровень судейства становится выше, была создана экспертно-судейская комиссия РФС, где разбираются все ошибки и даются четкие оценки. Мне кажется, что если футбольное сообщество посчитает, что в РПЛ назрели перемены, то это достойный кандидат. Хотя я не исключаю, что Прядкин останется до конца своего срока. У него также есть большой авторитет среди руководителей клубов.
Помимо поста руководителя РПЛ Прядкин входит в совет директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, в стратегический совет по профессиональному футболу УЕФА, комитет УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. В период с декабря 2018-го до февраля 2019-го был исполняющим обязанности президента РФС.
Владислав Зимагулов