Премьер лиги: кто сменит Сергея Прядкина во главе РПЛ

Сергей Прядкин, занимающий должность президента Российской премьер-лиги с 2007 года, может покинуть свой пост. К работе лиги и раньше были вопросы, а из-за отдельных шагов в период коронавируса у клубов РПЛ появилось желание сменить руководителя. Хотя совсем недавно — 16 января — 60-летний функционер был переизбран на пятилетний срок. «По решению общего собрания членов премьер-лиги, принятому квалифицированным большинством в ⅔ голосов от общего числа членов премьер-лиги», — говорится в уставе. Сейчас за уход Прядкина выступают 12 клубов из 16.

Незаменимых нет

Возможную смену руководства РПЛ в футбольных кругах активно обсуждали еще летом прошлого года. Клубы были недовольны двумя решениями. Во-первых, ситуацией с «Тамбовом», который был допущен до соревнований, несмотря на колоссальные финансовые проблемы и отсутствие собственного стадиона. Во-вторых, организацией матчей в период ковида, когда из-за вспышки в «Ростове» от клуба всё равно потребовали провести матч молодежным составом против «Сочи». В итоге всё закончилось разгромом гостей со счетом 10:1.

Тогда главными кандидатами на президентское кресло лиги считались бывший руководитель «Локомотива» Илья Геркус и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Однако Прядкин все-таки удержался и сохранил пост, а на вопросы про отставку отвечал, что кто-то просто распускает слухи.

— Было бы самым простым решением [уйти в отставку]. Кто-то запускает слухи, но пока я работаю. Если клубы посчитают, примут другое решение. Я тертый калач, но незаменимых не бывает, — сказал Сергей Прядкин в августе прошлого года.

Новая волна недовольства, возможно, связана с ситуаций по продаже телеправ на показ матчей РПЛ, которые сейчас принадлежат «Газпром-Медиа» (истекает по окончании текущего сезона), хотя у лиги есть более выгодные предложения от Окко и видеосервиса Start.

60-летний Сергей Прядкин президент РПЛ с 14 ноября 2007 года, он работает в структуре с момента ее основания.

Замена по позиции

Основной кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Прядкина — Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС, утверждает «РБ-Спорт». Он пользуется большим доверием клубов РПЛ во многом за реформы арбитража в нашем футболе. Впрочем, в этот же день ресурс также опубликовал новость о том, что предприниматель Константин Малофеев хочет купить «Спартак», но чуть позже эта информация была опровергнута.

Сам Хачатурянц, который за последние два года получил очень много позитивных оценок от футбольного сообщества, пока не готов комментировать эту информацию.

В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента может стать один из руководителей клубов премьер-лиги: Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»). Источники сообщают, что 5 октября на общем собрании лиги руководители клубов планируют выдвинуть вотум недоверия Прядкину, если он не покинет пост президента по собственному желанию. Поэтому речь идет о смене руководства в самое ближайшее время и новых выборах.

— Давайте дождемся 5 октября, тогда будет вся информация, — отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. — Пока же вся информация — это слухи, которые я никогда не комментирую.

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До прихода в РФС Хачатурянц 11 лет занимал пост гендиректора «Сбербанк Капитала» — дочерней компании банка. В 2001 году он был советником Германа Грефа, а в 2003-м стал руководителем департамента инвестиционной политики Минэкономразвития. Хачатурянц успел поработать даже в ФСБ: с 2004 по 2008 год он был начальником управления федеральной целевой программы «Госграница». В РФС Хачатурянц с 2018 года, входил в судейский комитет. За три года он может пройти путь до нового босса РПЛ.

— Мне нравится фигура Хачатурянца, — сказал «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — За короткий период времени он навел порядок в судейском корпусе. При нем стало гораздо меньше скандалов, уровень судейства становится выше, была создана экспертно-судейская комиссия РФС, где разбираются все ошибки и даются четкие оценки. Мне кажется, что если футбольное сообщество посчитает, что в РПЛ назрели перемены, то это достойный кандидат. Хотя я не исключаю, что Прядкин останется до конца своего срока. У него также есть большой авторитет среди руководителей клубов.

Помимо поста руководителя РПЛ Прядкин входит в совет директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, в стратегический совет по профессиональному футболу УЕФА, комитет УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. В период с декабря 2018-го до февраля 2019-го был исполняющим обязанности президента РФС.