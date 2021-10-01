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10:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перчатка «Зениту» точно прилетит не от «Спартака». От «Динамо»? Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о шансах бело-голубых включиться в чемпионскую гонку.

Зенит
Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Возможно, самый важный вопрос последних дней — кто бросит перчатку «Зениту»? Если не произойдет чуда, то есть два претендента. «Динамо» и «Краснодар».

Купив Кордобу и забрав у «Локо» Крыховяка, «быки» резко прибавили. И если вначале наблюдалась нестабильность, то теперь пазл начинает складываться. По составу, по опыту тренера, по бюджетным возможностям клуб должен быть в итоговой тройке. И пусть 7 очков отставания от «Зенита» — это много, но с действующим чемпионом команде Виктора Гончаренко играть в конце апреля дома.

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Но «Краснодар» пока еще в тени. Больше обсуждают «Динамо» — и заслуженно. При том, что сами бело-голубые еще ни разу не обмолвились о задачах на сезон. Говорят, правда, что внутри с ними определились — медали. Но во внешнюю среду этого никто пока не выносит. Почему? Из опасения сглазить то, что получается?

В среду на базе в Новогорске главный тренер Сандро Шварц в своем интервью тоже ушел от прямого ответа. Немца можно понять — команда молодая, ее надо оградить и от комплиментов, и от давления в виде целей. Более того, контракт Шварца заканчивается в мае. Существует большая вероятность, что договор продлят, но пока этого не случилось, привязка к турнирным местам способна стать контрфактором.

Все это понятно. Вопрос в другом — способно ли «Динамо» навязать «Зениту» борьбу за титул? Или Сергей Семак вернет нас во время Олега Романцева, когда золото можно было вручать «Спартаку» еще до начала сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

И раз Шварц при всей его обаятельной открытости уходит от ответа, попытаться предугадать можно только по косвенным признакам.

«Динамо» хорошо готово. В плане интенсивности это одна из лучших команд РПЛ наравне с «Зенитом».

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Шварц уверен, что тактические идеи работают. В интервью прозвучал вопрос, как команда и штаб пережили конец прошлого года, когда сначала последовало крупное поражение от «Ростова», а затем, через победу над «Арсеналом», еще два резонансных — от «Зенита» и «Сочи». Ответ не оставлял сомнений: тренер не сомневается, что все делает правильно.

«Динамо» живет, получая удовольствие. Футболисты, персонал охотно рассказывают, насколько им интересно тренироваться и играть.

Но это слишком мало для того, чтобы «поймать» «Зенит». Такое можно было бы сделать, если бы в команде Семака присутствовала нервозность. Но нынешние сине-бело-голубые отличаются от самих себя предыдущих лет тем, что не сыплются и не дают слабину.

Надо отдавать себе отчет в том, что в сегодняшних реалиях догнать «Зенит» реально только до зимнего перерыва. Весной шанса уже не будет. Команда перестала нервничать, тренер перестал нервничать — чемпион сейчас очень хорош и сбалансирован. И если у «Динамо» легионерская квота кратно слабее — за исключением Шиманьски нет иностранца, которого можно назвать лидером, — то у «Зенита» иностранцев много, и все они на ключевых ролях.

В сборной Карпина «Динамо» потенциально способно претендовать на статус базового клуба: Фомин, Захарян, Макаров, Тюкавин, Евгеньев, Грулев. Но ни одного из них сейчас нельзя назвать прочным игроком стартового состава.

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Шварц считает, что это не проблема. И его слова вписываются в общую клубную канву работы на развитие. Однако идут вразрез с ожиданиями.

На вопрос, не давят ли на него висящие в холле фотографии великих динамовцев и трофеи, выставленные в стеклянной витрине, тренер ответил отрицательно. И добавил: наоборот, это честь — стать частью такого клуба. Тут же подчеркнув, что не проходит недели, чтобы кто-нибудь не завел с ним разговор о чемпионской паузе, длящейся с 1976 года.

И все же Шварц — немецкий тренер. Он шутит в интервью, когда речь идет о России, но сразу становится серьезным, когда задают вопрос о немецком футболе. Он продукт этого удивительного национального конвейера тренеров, сформировавшийся в профессии в эпоху «Баварии», неизменно побеждавшей в бундеслиге с сезона-2012/13. И, безусловно, сегодняшнее «Динамо» манит своей сказочной историей — молодой тренер, молодые русские звезды. Той историей, которая была свойственна еще недавно «Краснодару», однако там пока так не дописана до конца.

Это «Динамо», как и его тренер, еще не боролось за титул. По-настоящему, когда воздух искрит от напряжения.

Все может закончиться к 7 ноября, когда бело-голубые пройдут по дистанции «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

Или, наоборот, все только начнется. Пока не верится. Тем интереснее.

Автор: Илья Казаков

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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