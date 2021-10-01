Гол Дрейера в ворота «Урала» признан лучшим в сентябре в РПЛ

«Рубин» в матче седьмого тура разгромил «Урал» со счетом 4:0. Дрейер сделал хет-трик и стал первым футболистом в истории РПЛ, забившим три мяча в дебютном матче.

Первый гол в игре датчанин забил пяткой после передачи с фланга на второй минуте встречи. Именно этот гол признан лучшим в РПЛ в сентябре.

Кроме Дрейера на звание автора лучшего гола сентября в РПЛ претендовали: Франсуа Камано из «Локомотива» (в матче с «Крыльями Советов»), Денис Макаров из «Динамо» (с «Нижним Новгородом»), Малком из «Зенита» (с грозненским «Ахматом»), Эдуард Сперцян из «Краснодара» (с «Ростовом»), Сильвие Бегич из «Крыльев Советов» (с «Ростовом»), Клаудиньо из «Зенита» (с «Рубином»), Виталий Лысцов из «Ахмата» (с «Ростовом»).