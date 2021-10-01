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12:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Дрейера в ворота «Урала» признан лучшим в сентябре в РПЛ

Мяч, забитый полузащитником казанского «Рубина» Андресом Дрейером в ворота екатеринбургского «Урала», признан болельщиками и экспертами лучшим голом сентября в Российской Премьер-лиге.

Рубин
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Источник: Официальный сайт ФК "Рубин"

«Рубин» в матче седьмого тура разгромил «Урал» со счетом 4:0. Дрейер сделал хет-трик и стал первым футболистом в истории РПЛ, забившим три мяча в дебютном матче.

Первый гол в игре датчанин забил пяткой после передачи с фланга на второй минуте встречи. Именно этот гол признан лучшим в РПЛ в сентябре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме Дрейера на звание автора лучшего гола сентября в РПЛ претендовали: Франсуа Камано из «Локомотива» (в матче с «Крыльями Советов»), Денис Макаров из «Динамо» (с «Нижним Новгородом»), Малком из «Зенита» (с грозненским «Ахматом»), Эдуард Сперцян из «Краснодара» (с «Ростовом»), Сильвие Бегич из «Крыльев Советов» (с «Ростовом»), Клаудиньо из «Зенита» (с «Рубином»), Виталий Лысцов из «Ахмата» (с «Ростовом»).

Рубин
4:0
Первый тайм: 2:0
Урал
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