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13:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по подозрению в мошенничестве

Полиция задержала генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Кислинский.

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Источник: РИА "Новости"
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«Коновалова задержана на 48 часов, является подозреваемой по делу о мошенничестве, по статье 159, части 4 уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество с финансированием в ходе осуществления деятельности ФК “Тамбов”, — сказал собеседник агентства.

По словам Кислинского, Коновалову задержали в четверг сотрудники полиции.

«Тамбов» завершил сезон-2020/21 на последней строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. Участие клуба в чемпионате после зимней паузы было под вопросом из-за финансовых проблем. В апреле арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве клуба. В мае ФК «Тамбов» прекратил свое существование.

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