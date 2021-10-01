Гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по подозрению в мошенничестве

«Коновалова задержана на 48 часов, является подозреваемой по делу о мошенничестве, по статье 159, части 4 уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество с финансированием в ходе осуществления деятельности ФК “Тамбов”, — сказал собеседник агентства.

«Тамбов» завершил сезон-2020/21 на последней строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. Участие клуба в чемпионате после зимней паузы было под вопросом из-за финансовых проблем. В апреле арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве клуба. В мае ФК «Тамбов» прекратил свое существование.