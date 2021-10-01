Шварц признан лучшим тренером Премьер-лиги в сентябре
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц стал лучшим тренером сентября в чемпионате России.
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц стал лучшим тренером сентября в чемпионате России.
За немецкого специалиста проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер».
В голосовании болельщиков Шварц набрал 15,69% и занял лишь 3-е место. 2-м стал главный тренер «Зенита» Сергей Семак (27,9%), первым главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий (30,68%).
На награду также претендовали Марко Николич из «Локомотива» (14,41%) и Виктор Гончаренко из «Краснодара» (11,32%).