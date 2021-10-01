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12:03 (мск), источник: Sport24

Шварц признан лучшим тренером Премьер-лиги в сентябре

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц стал лучшим тренером сентября в чемпионате России.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

За немецкого специалиста проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер».

В голосовании болельщиков Шварц набрал 15,69% и занял лишь 3-е место. 2-м стал главный тренер «Зенита» Сергей Семак (27,9%), первым главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий (30,68%).

На награду также претендовали Марко Николич из «Локомотива» (14,41%) и Виктор Гончаренко из «Краснодара» (11,32%).

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