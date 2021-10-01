Артема Дзюбу признали лучшим игроком чемпионата России по футболу по итогам сентября
В трех матчах нападающий «Зенита» забил три мяча и сделал две голевые передачи.
В трех матчах нападающий «Зенита» забил три мяча и сделал две голевые передачи.
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В трех матчах чемпионата России Дзюба забил три мяча и сделал две голевые передачи. «Зенит» одержал победы над грозненским «Ахматом» (3:1), казанским «Рубином» (3:1) и самарскими «Крыльями Советов» (2:1).
Эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали лучшим игроком полузащитника «Зенита» Клаудиньо, болельщики проголосовали за вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Дзюбу.
Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Однако нападающий отказался от приглашения в национальную команду, сославшись на не лучшую форму.
Лучшим голом месяца признан мяч, забитый датским полузащитником «Рубина» Андресом Дрейером в ворота «Урала» (4:0) во встрече седьмого тура. Дрейер стал первым в истории РПЛ футболистом, сделавшим хет-трик в дебютном матче. Лучшим голом месяца был признан его первый мяч, который был забит пяткой.
Дзюбе 33 года, он является игроком «Зенита» с 2015 года. Вместе с командой он трижды стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России, дважды завоевал Кубок России. На счету нападающего три гола и четыре результативные передачи в девяти матчах текущего сезона.