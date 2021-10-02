Матч ЦСКА — «Краснодар» и еще три игры 10-го тура РПЛ пройдут в субботу
Также состоятся встречи «Рубин» — «Нижний Новгород», «Динамо» — «Крылья Советов» и «Арсенал» — «Химки».
Также состоятся встречи «Рубин» — «Нижний Новгород», «Динамо» — «Крылья Советов» и «Арсенал» — «Химки».
ТАСС, 2 октября. Десятый тур Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 2 октября четырьмя матчами. В главной встрече дня московский ЦСКА примет «Краснодар», также пройдут игры «Рубин» — «Нижний Новгород», «Динамо» — «Крылья Советов» и «Арсенал» — «Химки».
По сравнению с ЦСКА, у команды бывшего тренера армейцев Виктора Гончаренко есть кадровые проблемы, появившиеся после игры с «Сочи». Несмотря на крупную победу (3:0), «Краснодар» потерял центрального защитника Уроша Спайича, получившего прямую красную карточку, а также удаленного за два предупреждения полузащитника Александра Черникова. После игры генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал судейство в эфире телеканала «Матч Премьер».
Восполнить такие потери Гончаренко будет сложно. У ЦСКА после дисквалификации вернется форвард Антон Заболотный. Встреча пройдет в Москве и начнется 19:00 мск.
Столичное «Динамо» под руководством Сандро Шварца, которого второй месяц подряд признали лучшим тренером РПЛ, примет самарские «Крылья Советов». В апреле команды встречались в ¼ финала Бетсити — Кубка России, бело-голубые в Самаре проиграли со счетом 0:2. Сейчас москвичи, как заявил Шварц, находятся в форме.
В 11-м туре «Динамо» предстоит матч против «Спартака», который в случае получения желтых карточек в игре с «Крыльями» пропустят фланговый защитник Гильермо Варела и полузащитник Себастьян Шиманьский. Из-за травм в предстоящем матче 10-го тура могут не сыграть защитник «Динамо» Диего Лаксальт и вратарь Антон Шунин. Встреча против «Крыльев Советов» начнется в 16:30 мск.
В первом матче дня сыграют «Рубин» и «Нижний Новгород». У казанцев матч пропустят центральный защитник Филип Уремович и полузащитник Оливер Абильгор, дисквалифицированные из-за перебора желтых карточек.
Казанцы могли вновь потерять и главного тренера Леонида Слуцкого, который зашел в футбольный отсек перед матчем девятого тура с «Динамо», будучи дисквалифицированным. Тем не менее, однако контрольно-дисциплинарный комитет наказал его отстранением на один матч условно.
Одновременно с игрой ЦСКА — «Краснодар» пройдет матч в Туле, где местный «Арсенал» примет подмосковные «Химки». Главные тренеры команд Миодраг Божович и Игорь Черевченко ранее вместе работали в московском «Локомотиве». С 2014 по 2015 год Божович возглавлял столичный клуб, Черевченко был одним из его ассистентов.
Программа 10-го тура РПЛ продолжится в воскресенье матчами «Уфа» — «Урал» (14:00 мск), «Зенит» — «Сочи» (16:30 мск), «Ахмат» — «Спартак» (19:00 мск), «Локомотив» — «Ростов» (19:00 мск).