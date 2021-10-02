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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Илья Самошников получил травму перед матчами сборной России

Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников получил травму перед матчами национальной команды.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 10, 2.10.2021, 14:00

Рубин0Нижний Новгород1

Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников получил травму перед матчами национальной команды. Футболист получил повреждение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (0:0, 30-я минута) и был заменён.

Напомним, Сегодня, 2 октября, проходит матч «Рубин» — «Нижний Новгород». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

Казанский «Рубин» в 9 матчах набрал 14 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (11) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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