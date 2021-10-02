«Нижний Новгород» переиграл «Рубин»

Встреча прошла на поле стадиона «Центральный» в Казани. Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счётом 1:0.

В первом тайме защитник «Рубина» Илья Самошников получил повреждение и был заменён.

На 49-й минуте полузащитник казанского клуба Хвича Кварацхелия не смог реализовать 11-метровый удар.

На 61-й минуте «Нижний Новгород» получил право на пенальти, который смог реализовать полузащитник Николай Калинский.