Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Леванте
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лидс
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси
Саутгемптон
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Боруссия М
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Дженоа
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Химки
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бохум
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Барселона
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» ужасен: команда Слуцкого проиграла третий матч подряд, Хвича не забивает даже с пенальти

Леонид Слуцкий признает, что команда играет плохо.

Рубин
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт ФК "Рубин"

«Рубин» сломала травма Самошникова

Поражения от «Зенита» и «Динамо» — лидеров чемпионата — в «Рубине» не воспринимали как трагедию. По игре казанцы выглядели хуже и заслуженно проиграли. От команды точно ждали, что серия будет прервана в игре с «Нижним Новгородом». Вместо этого — еще один провал.

Даже без явных моментов в атаке и при средней игре казанцы могли взять очки, как это уже случалось. В этом класс команды: сводить матч к ничьей или даже к победе, когда игра не идет. «Рубин» это качество в новом сезоне потерял. Игра с «Нижним» не складывалась от и до: много травм лидеров, дисквалификации и плохая форма основных исполнителей в атаке, травма Самошникова, нереализованный пенальти, 11-метровый в свои ворота после ВАР, совсем неудачные попытки в атаке спасти игру. «Рубин» выглядел беспомощно против крепкой команды Кержакова, с которой дома просто обязан брать очки.

«Рубину» сильно помешала травма Самошникова — левый защитник пытался вернуться в игру после повреждения голеностопа из-за удара Козлова, но боль не позволила продолжить встречу. Слуцкому опять пришлось латать дыры и смещать в оборону полузащитника Костюкова. Он и нарушил правила, когда «Нижний Новгород» получил право на пенальти и забил победный гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным «СЭ», Самошников не поедет в сборную на матчи со Словакией и Словенией. Когда лидер «Рубина» вернется — пока неясно. Тяжелый матч для команды, которая помимо очков теряет и ведущих игроков.

Слуцкий пытался изменить игру и спасти матч: в концовке все три нападающих «Рубина» вышли на поле с задачей забить и сравнять счет. Но моментов в атаке им создать толком не удалось: последний пас, удар — до этого было далеко.

Источник: Официальный сайт ФК "Нижний Новгород"

Пенальти должен был бить не Кварацхелия, а Дрейер. Но грузин проигнорировал Слуцкого

Другой ключевой момент матча помимо травмы Самошникова — промах с пенальти. Кварацхелия заработал на себе фол в штрафной и решил исполнить удар, несмотря на требование Слуцкого. Изначально тренер назначил пенальтистом датчанина Андерса Дрейера.

«Я сообщил ему на тренировке, что в случае пенальти он будет бить. И был уверен, что он отстоит эпизод. Но, к сожалению, этого не произошло», — отметил Слуцкий на пресс-конференции.

Не очень хорошая история для команды, которая никого не красит. Игнорирование требования Слуцкого привело к поражению. Дрейер тоже мог промахнуться, но это было бы тренерское решение, а не самодеятельность игроков.

Понятно, что Кварацхелия, который пока проводит плохой сезон, хотел реабилитироваться и встряхнуться, забить важный гол. Мотивация игрока понятна, но теперь грузина наверняка ждет жесткий разнос от тренера. С ответственностью он не справился и подвел команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубин» проваливает второй сезон Слуцкого: «Играем мы плохо — это правда»

«Рубин» остаток матча после промаха с пенальти выглядел разобранным. В одной из попыток выйти в контратаку Хван Ин Бом делал передачу Онугхе, который просто отвернулся и мяч попал ему в пятку, отскочив в сторону. Мелочь, но показательная — из таких эпизодов строится игра и общий рисунок. У «Рубина» его толком и не было: даже все удары в створ были нанесены из-за пределов штрафной без особой сложности для вратаря.

Слуцкий сразу после финального свистка быстро направился в раздевалку, где игроков наверняка ждал жесткий разговор. «Рубин» после вылета от «Ракува» откровенно развалился — одна победа в восьми матчах и очень много вопросов к качеству игры. Это признает и Слуцкий.

Читайте также
Самошников не поедет в сборную России из-за травмы голеностопа

«Играем мы плохо — это правда. Испытание второго сезона самое сложное, и мы все его не проходим», — заключил он. Тренер был в ярости в концовке матча, когда в простых эпизодах игроки ошибались в решениях.

На выходе со стадиона грустный Слуцкий, который тяжело переживает неудачи, подошел к болельщикам для фото, но на вопросы не отвечал. Что конкретно не так стало с командой, которая весной выглядела одной из самых ярких в лиге, тренеру коротко и не объяснить.

Есть вопросы к его решениям, к физическому состоянию команды, к селекции. Опытные лидеры прошлого сезона были либо проданы, либо оказались в ужасной форме, и это не могло не привести к проблемам. У «Рубина» есть короткая пауза на матчи сборных, чтобы хоть как-то их решить и спасти сезон. Иначе говорить о еврокубковых амбициях будет неуместно.

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:0
Нижний Новгород
 Мясу места нет. Спортсмены, которые стали вегетарианцами
Наши биатлонисты готовы к новым скандалам. И в мужской, и в женской сборных — конфликты с тренерами
Плохие новости для Карпина: Смолов ошибается, Гильерме привозит
Черчесов: Дзюбе надо время, чтобы он пришел к соглашению с собой
«Манчестер Юнайтед» дома потерял очки в матче с «Эвертоном»
«Барселона» ждет нового тренера
Тренер Большунова назвал новые правила обгона в лыжах смешными
ВАДА могло скрывать положительные допинг-тесты в Токио-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь