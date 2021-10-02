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18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд

ЦСКА на своем поле примет «Краснодар» в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России.

ЦСКА
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 10, 2.10.2021, 19:00

ЦСКА0Краснодар0

Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Ахметов, Эджуке, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Щенников, Яковлев, Бохинен.

«Краснодар»: Сафонов, Вильена, Сорокин, Кайо, Рамирес, Крыховяк, Газинский, Сперцян, Классон, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Литвинов, Якимов, Стоцкий, Кривцов, Манелов, Ильин.

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