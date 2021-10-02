ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд
ЦСКА на своем поле примет «Краснодар» в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России.
ЦСКА
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
ЦСКА на своем поле примет «Краснодар» в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России.
Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Мухин, Ахметов, Эджуке, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Щенников, Яковлев, Бохинен.
«Краснодар»: Сафонов, Вильена, Сорокин, Кайо, Рамирес, Крыховяк, Газинский, Сперцян, Классон, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Литвинов, Якимов, Стоцкий, Кривцов, Манелов, Ильин.