«Динамо» дома проиграло «Крыльям Советов»

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

На 23-й минуте единственный гол забил Роман Ежов. Самарцы подловили соперника на контратаке. Иван Сергеев сделал передачу вперёд, Ежов поставил корпус, на скорости влетел в штрафную и пробил верхом — Игорь Лещук не дотянулся.